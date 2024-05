Gdzie warto być, czyli imprezowy rozkład jazdy

BENEFIS ERNESTA

To dzień, w którym szkoły podstawowe z całego powiatu spotkają się na finale konkursów, do których przygotowywali się dużo wcześniej. Konkurs Malarski, Poetycki, Literacki i Pierwszej Pomocy! Start: piątek,24 maja, godz. 8.00 Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu.

VIII WOJNOWSKI FESTIWAL FOTOGRAFII

— Tegoroczne Otwarcie 8 Edycji Wojnowskiego Festiwalu Fotografii przypada na końcówkę maja i początek czerwca 2024r. i jest to pierwsze w historii WWF otwarcie, na którym będziemy się dobrze bawić i edukować przez 3 dni. Przygotowujemy szereg atrakcji, których nie sposób zaprezentować w ciągu jednego dnia. Potwierdzone atrakcje: Piotrek Radecki - Mokry Kolodion https://www.instagram.com/piotrek_radecki/, spacer fotograficzny realizowany przez WFF i InterFoto.eu, wykład Jarosława Brzezińskiego "Fotografia w Kinie" oraz dostępna od 31 maja do 2 czerwca wypożyczalnia obiektywów TTArtisan. O kolejnych informacjach już niebawem — zapewniają organizatorzy wydarzenia.Otwarcie 8 Edycji Wojnowskiego Festiwalu Fotografii: start otwarcia 31 maja 2024r. g. 10:00, koniec otwarcia 2 czerwca 2024r. g. 13:00. Prezentacja prac na płotach w malowniczej miejscowości Wojnowo k/Ruciane Nida potrwa od 31 maja do 1 października 2024r.