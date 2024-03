Brawurowa jazda zakończyła się dachowaniem

Policjanci podsumowali weekend na piskich drogach: — Było spokojnie i bezpiecznie, choć nie brakowało nieodpowiedzialnych kierowców — podsumowuje nadkom.Anna Szypczyńska, rzecznik prasowy KPP w Piszu.

Nie doszło do żadnego wypadku drogowego, a jedynie do dwóch kolizji. Jedna z nich wyglądała poważnie. Zdarzenie to miało miejsce w sobotę (23 marca br.) po godz. 11.00 na drodze krajowej nr 16 między Orzyszem a Ełkiem. 31-letni kierowca pojazdu marki Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

— W pewnym momencie stracił panowanie nad autem w wyniku czego zjechał z drogi do przydrożnego rowu, gdzie samochód dachował.31-latek jechał sam i na szczęście nic mu się nie stało. Był trzeźwy. Za popełnione wykroczenie drogowe ukarany został przez policjantów mandatem karnym — informuje rzecznika.

W sobotę (23 marca br.) policjanci zatrzymali aż trzech kierujących, którzy byli pod działaniem alkoholu. Pierwszego z nich ujawnili po godz. 16.00 na terenie gminy Ruciane- Nida. Był to pojazd marki Audi, którym kierował 19-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało ponad 0,2 promila alkoholu w organizmie, co jest wykroczeniem. Funkcjonariusze zatrzymali młodemu kierowcy prawo jazdy, które posiadał zaledwie od miesiąca. Za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu grozi mu kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł i utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.



Drugiego nieodpowiedzialnego kierowcę mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej po godz. 19.00 w Białej Piskiej. 49-letni kierowca pojazdu marki Nissan miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Trzeci skontrolowany został przez funkcjonariuszy po godz. 21.00 w Piszu. Był to samochód dostawczy marki Volkswagen, którym kierował 33-letni mieszkaniec Pisza. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 i utratą prawa jazdy nawet na15 lat.

