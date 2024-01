Bus dachował, a BMW uderzyło w drzewo

Na trasie Pisz - Jeże dachował dostawczy Opel. W wypadku ucierpiały dwie osoby, które trafiły do szpitala. Na trasie Wierzba - Popielno nietrzeźwy kierowca BMW uderzył w drzewo. Próbował uciec, ale policjanci szybko go zatrzymali.

Podczas minionego weekendu w powiecie piskim doszło do jednego wypadku drogowego i dwóch kolizji, a do tego policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego.

Najpoważniejsze zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę (14 stycznia) po godz. 22.00 na trasie Pisz - Jeże. Dachował tam samochód dostawczy marki Opel Vivaro. Jechał on od strony Jeży w kierunku Pisza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia była sarna, która nagle wbiegła na jezdnię tuż przed samochód.

Kierujący busem, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzyną gwałtownie zahamował, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu, gdzie auto dachowało. Oplem podróżowało sześć osób. Kierowca i jeden z pasażerów zabrani zostali do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

W sobotę (13 stycznia) przed godz. 17.00 oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał powiadomienie z systemu eCALL o zdarzeniu drogowym na trasie Wierzba - Popielno (gmina Ruciane - Nida).

Ecall to system powiadamiania ratunkowego znajdujący się w aucie. Jego zadaniem jest zareagowanie w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego i automatyczne powiadomienie służb ratunkowych z podaniem lokalizacji.

Na miejscu policjanci potwierdzili to zgłoszenie. Pojazd marki BMW uderzył w drzewo. Kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Bardzo wyraźnie czuć było od niego alkohol.

Policjanci zatrzymali 54-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy badania stanu trzeźwości. W tej sytuacji pobrana mu została krew do dalszych badań. 54-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

KPP w Piszu