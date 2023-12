Strzelał w nocy petardami. Dostał mandat

Zbliża się Sylwester i Nowy Rok. To okazja, by uczcić koniec starego i początek nowego roku fajerwerkami. Niestety nie wszyscy pamiętają o tym, że wyrobów pirotechnicznych można używać jedynie w wyznaczonych dniach roku, tj. 31 grudnia oraz 1 stycznia (Sylwester i Nowy Rok) i 13 oraz 14 stycznia (Sylwester i Nowy Rok w obrządku prawosławnym). W przypadku naruszenia tego zakazu mandat karny może wynieść nawet500 zł.

Najwyraźniej o tym zapomniał 46-letni mieszkaniec Orzysza, który w czwartek (28grudnia br.) po godz. 23.00 strzelał petardami w okolicach plaży. Za zakłócanie porządku publicznego ukarany został przez policjantów mandatem, który tym razem wyniósł 100 zł.

— Warto pamiętać o jeszcze jednym bardzo ważnym przepisie. Dotyczy on zakazu sprzedaży fajerwerków osobom do 18 roku życia. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat — przypominają piscy policjanci.

KPP w Piszu