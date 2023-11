Kobieta została ranna w wypadku na skrzyżowaniu

Policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Morągu. W wyniku tego zdarzenia do szpitala przetransportowana została 45-letnia kobieta. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 64-letni kierowca opla jadąc od miejscowości Antoniewo podczas wjazdu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 519 nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącej w kierunku Morąga 45-letniej kobiety poruszającej się motorowerem. Doszło do zderzenia się pojazdów.

Kierująca motorowerem z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

Wszelkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone w tej sprawie postępowanie.

Niestety nieustąpienie pierwszeństwa na drodze to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych a największy problem występuje właśnie na skrzyżowaniach dróg.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności!

Zbliżając się do skrzyżowania kierujący jest obowiązany:

• zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo,

• wymienionego przepisu nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża,

• kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.