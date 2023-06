Dni Morza nad Drwęckim

Niektórzy pytają co ma wspólnego Ostróda z morzem? A przecież da się tam dopłynąć Kanałem Elbląskim i tu mieszkała Pierwsza Dama Oceanów, czyli Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat i jest honorową obywatelką Ostródy. Mamy też skwer imienia Pani Kapitan. Powodów można by wymieniać jeszcze wiele, ale faktem jest, że okazja do zabawy nad Jeziorem Drwęckim jest uzasadniona.

W tym roku Ostródzkie Dni Morza jak zawsze były wielobarwne i głośne! Już od rana na akwenie Drwęckiego ścigali się w regatach żeglarze, a po południu na ostródzkim molo trwał koncert szantowy. W trakcie koncertów podziwiać było można malowniczą paradę jednostek pływających, której uczestnicy zmagali się o nagrodę burmistrza Ostródy dla najładniej przystrojonych łodzi. Imprezę na i nad jeziorem zakończył pokaz sztucznych ogni.