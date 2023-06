Sokół nie wykorzystał szansy. Ostródzianie wciąż bez wygranej w tym roku i ciągle w strefie spadkowej

Sokół Ostróda – Lechia Tomaszów Mazowiecki 1:2 (1:1)

1:0 - Snopczyński (19), 1:1 - Kwiencer (45), 1:2 - Amroziński (90)

SOKÓŁ: Florczak - Porębski, Dowgiałło, Mysiorski (77 Pawluczuk), Święty, Furman, Mościcki (84 Radzki), Stefański, Lehostajew (73 Lubak), Błaut, Kwiencer

Sokół w tym roku rozegrał 15 spotkań i żadnego nie potrafił wygrać . W minioną środę miał okazję wydostać się ze strefy spadkowej. Wystarczyło wygrać przed własną publicznością z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Zadanie niestety okazało się za trudne, Sokół przegrał, a ostatnią bramkę stracił w doliczonym czasie gry.

Pierwsza bramka padła w 19. minucie meczu. Bartosz Snopczyński ruszył lewą stroną boiska, minął w polu karnym Jakuba Mysiorskiego i z kilku metrów pokonał Norberta Florczaka.

Zespół trenera Wojciecha Tarnowskiego do wyrównania doprowadził w ostatniej akcji pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasza Świętego, w kierunku bramki uderzył Tomasz Porębski, bramkarz wybronił, ale przy dobitce Maksima Kwiencera był bezradny.

Po przerwie piłkarze Sokoła mieli kilka sytuacji do strzelenia zwycięskiego gola, ale niestety żadnej akcji nie wykorzystali. Do bramki trafili za to rywale i Sokół nie wywalczył chociażby jednego punktu.

— Ciężko zebrać myśli po tej porażce — mówił po pojedynku Wojciech Tarnowski, szkoleniowiec Sokoła Ostróda. — To był mecz, którego nie mieliśmy prawa przegrać. Rywale w drugiej połowie nie stworzyli sobie praktycznie żadnej sytuacji. Sami sobie sprokurowaliśmy sytuację, która zakończyła się golem. Bardzo boli ta porażka, bo stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Martwi mnie to, że piłkarze, którzy weszli w drugiej połowie, nie wnieśli żadnej poprawy. Zrobimy wszystko, żeby utrzymać III ligę dla Ostródy. Będziemy grali do samego końca! To mogę obiecać kibicom — dodał szkoleniowiec.

Do końca sezonu zostały jeszcze dwie kolejki . W sobotę (godz. 17) Sokół zagra u siebie z Błonianką Błonie, a następnie z Ursusem Warszawa. Rywale w tabeli są niżej od Sokoła, ale nawet dwie wygrane nie gwarantują utrzymania w III lidze.