Skradzioną skodą daleko nie zajechał

Wczoraj z parkingu przed jednym z ostródzkich marketów doszło do kradzieży samochodu skoda. Sprawca niedługo pocieszył się skradzionym mieniem. Został zatrzymany przez policjantów patrolujących miasto.

Wczoraj (25.05.23) w Ostródzie przed jednym z marketów doszło do kradzieży pojazdu marki Skoda. Sprawca korzystając z okazji, że zaparkowane auto zostało pozostawione przez właściciela otwarte, z włożonymi do stacyjki kluczykami, wsiadł do środka i oddalił się w nieustalonym kierunku.

Pokrzywdzony powiadomił o zdarzeniu dyżurnego, który informację o kradzieży przekazał będącym w mieście patrolom. Skradzione auto zostało zauważone przez policjantów rewiru dzielnicowych w okolicy ul. Spokojnej, gdzie doszło do zatrzymania sprawcy. 29-latek usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 85-letni pokrzywdzony nie krył swojej radości po tym, jak odzyskał swoje utracone auto.