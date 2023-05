Diabełki ze Zwierzewa (i Idzbarka) jadą do stolicy! Drużyna dziewczynek wygrała finał wojewódzki Pucharu Tymbarku! [zdjęcia, wideo]

Poznaliśmy zwycięzców finału regionalnego XXIII edycji Pucharu Tymbarku w województwie warmińsko-mazurskim. Najlepsze drużyny dziewczynek i chłopców w kategoriach U-10 i U-12 czeka teraz finał ogólnopolski w Warszawie, w którym zmierzą się z rówieśnikami z całego kraju. Kto zagra w stolicy o wielki finał na stadionie PGE Narodowym?

Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku już po raz 9. z rzędu odbyły się w Iławie. Do rywalizacji przystąpiło 101 drużyn podzielonych na trzy kategorie wiekowe: U-8, U-10 i U-12 – z oddzielnymi klasyfikacjami dla drużyn dziewczynek i chłopców.

Do finałów ogólnopolskich kwalifikuje się 16 najlepszych drużyn w kraju (po jednej z każdego regionu) w kategoriach U-10 i U-12 dziewczynek i chłopców. Rozgrywki U-8 kończą się na etapie wojewódzkim.

"Popłakałam się!"

Wśród najstarszych uczestników Pucharu Tymbarku najlepszym zespołem dziewczynek okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku Warm., która w finale pokonała 3:0 olsztyńską SP 5. W kategorii U-12 chłopców zwyciężyli z kolei zawodnicy z SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn (ubiegłoroczni zwycięzcy finałów ogólnopolskich w kat. U-10) – w ostatnim meczu wygrali 3:1 z SP 3 w Braniewie.

Natomiast w kategorii U-10 województwo warmińsko-mazurskie reprezentować będzie w Warszawie dziewczęcy zespół Diabełki Zwierzewo (po wygranej 3:2 w finale ze Szkołą Podstawową w Korszach) oraz chłopcy z SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn, którzy pokonali w finale 3:1 Szkołę Podstawową w Nidzicy.

Z kolei mistrzami regionu w kategorii U-8 zostały Perły Olsztynek (dziewczynki, zwycięstwo 9:1 w finale ze Szkołą Podstawową w Kurzętniku) oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu (chłopcy, w finale 3:0 z drużyną SP 1 w Nowym Mieście Lub.).

– Dzieci czekały na rozgrywki cały rok, bo jest to dla nich wielkie wydarzenie - twierdzi Krystian Mucha, koordynator wojewódzki Pucharu Tymbarku. - Wszystko odbyło się zgodnie z planem i dopisała nam pogoda. Na stadionie panowała przyjazna i wesoła atmosfera, pojawiło się sporo kibiców i rodziców, którzy mocno dopingowali uczestników. O ich dobre humory dbała także maskotka Kubuś. Gościliśmy m.in. Marka Łukiewskiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej i wicesekretarza PZPN, oraz Remigiusza Sobocińskiego, pochodzącego z Iławy piłkarza, który rozegrał w ekstraklasie 202 mecze – podkreśla Mucha.

— Popłakałam się! Jestem niezwykle szczęśliwa i wzruszona. To wielki sukces dziewczynek, które dały z siebie wszystko — ocenia Magda Kowieska, trenerka drużyny Diabełki Zwierzewo (kadrę tworzą zawodniczki dwóch zaprzyjaźnionych szkół: SP Zwierzewo i SP Idzbark), która wygrała w kat. U-10.

— Ich motywacją był wyjazd do Warszawy, no i skutecznie zrealizowały swój plan. Cała drużyna jest podekscytowana zwycięstwem i myśli już tylko o finałach ogólnopolskich. Dziewczynki pytają nawet co będzie dalej po wyjeździe do Warszawy. Udział w Pucharze Tymbarku rozpalił ich pasję do piłki. Jestem pod wielkim wrażeniem poziomu organizacyjnego finału wojewódzkiego w Iławie, to świetne wydarzenie dla dzieci — dodaje trenerka.

Finał? Przed meczem Polska — Niemcy!

— Jesteśmy weteranami tego turnieju, bo nasza szkoła wprowadziła już dziesięć zespołów do finałów ogólnopolskich — wyjaśnia z dumą Piotr Żurawel z SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn, która zwyciężyła w rozgrywkach wojewódzkich w kat. U-10 i U-12 chłopców.

— W poprzedniej edycji byliśmy jedyną placówką w kraju, która pojechała na finały z dwoma zespołami, no i w tym roku powtarzamy ten sukces. Poziom finałów wojewódzkich w Iławie oceniam jako bardzo wyrównany. Graliśmy z trudnymi rywalami, więc tym bardziej cieszymy się ze zwycięstwa i szansy rywalizacji z najlepszymi w Polsce. Chłopcy zagrali bardzo dobry turniej. Jesteśmy z nich dumni i zadowoleni, że tak świetnie sobie radzili. W Warszawie spodziewamy się zaciętych meczów. To ostatni etap turnieju i drużyny, z którymi przyjdzie nam zagrać, nie znalazły się w nim przez przypadek. Dla chłopców to będzie duże przeżycie. Są szczęśliwi i zmotywowani do dalszej pracy. Jedni chcą pojechać do stolicy bronić tytułu mistrza, a drudzy pokazać, że ich też stać na wiele — dodaje Żurawel.

Finały ogólnopolskie Pucharu Tymbarku odbędą się 14-16 czerwca w Warszawie. Wielki finał na stadionie PGE Narodowym zaplanowano na 16 czerwca – tego samego dnia zostanie na nim rozegrany mecz towarzyski Polska – Niemcy.

FINAŁY WOJEWÓDZKIE

* U-12, chłopcy: 1. SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn, 2. SP 3 Braniewo, 3. SP 1 Ostróda

>>> Najlepszy zawodnik: Oliwier Skrzyński (SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn); król strzelców: Oskar Lewkowicz (SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn); najlepszy bramkarz: Fabian Gierko (SP 3 Braniewo)

* U-12, dziewczęta: 1. SP 1 Lidzbark Warm., 2. SP 5 Olsztyn, 3. SP Byszwałd

>>> Najlepsza zawodniczka: Justyna Kądziela (SP Byszwałd); królowa strzelczyń: Julita Moszczyńska (SP 1 Lidzbark Warm.); najlepsza bramkarka: Zofia Woźniak (SP 5 Olsztyn)

* U-10, chłopcy: 1. SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn, 2. SP 1 Nidzica, 3. SP 16 Elbląg

>>> Najlepszy zawodnik: Fabian Szatkowski (SP 1 Nidzica); król strzelców: Aleksander Skiba (SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn); najlepszy bramkarz: Mateusz Borowy (SP 16 Elbląg)

* U-10, dziewczęta: 1. Diabełki Zwierzewo, 2. SP Korsze, 3. Diamond Pisz

>>> Najlepsza zawodniczka: Maja Proniewska (Diabełki Zwierzewo); królowa strzelczyń: Franciszka Mańkowska (SP Korsze); najlepsza bramkarka: Nikola Brulińska (Diamond Pisz)

* U-8, chłopcy: 1. SSP 3 Elbląg, 2. SP 1 Nowe Miasto Lubawskie, 3. SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn

>>> Najlepszy zawodnik: Marcel Kotowicz (SSP 3 Elbląg); król strzelców: Nikodem Orłowski (SP 18 „Mamy Talenty” Olsztyn); najlepszy bramkarz: Paweł Lemanowski (SP 1 Nowe Miasto Lubawskie)

* U-8, dziewczęta: 1. Perły Olsztynek, 2. SP Kurzętnik, 3. SP LUKS Wydminy

>>> Najlepsza zawodniczka: Zuzanna Olszewska (SP Kurzętnik); królowa strzelczyń: Emilia Bliszczak (Perły Olsztynek); najlepsza bramkarka: Liliana Borys (SP LUKS Wydminy)

