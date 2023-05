Bił i kopał sąsiadkę, aż straciła przytomność. Jest areszt dla sprawcy

W nocy 20/21 maja 2023r. w Małdytach 26-letni mężczyzna dobijał się do drzwi swojej 57-letniej sąsiadki. Bezpośrednio po tym jak je otworzyła zadał jej kilkukrotnie uderzenia z pięści w twarz. Następnie wraz z pokrzywdzoną wpadł do jej mieszkania gdzie kontynuował zadawanie ciosów i kopnięć doprowadzając ją do utraty przytomności. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta trafiła do szpitala.

Policjanci po ustaleniu miejsca przebywania napastnika zatrzymali go. Usłyszał on zarzuty uszkodzenia ciała oraz naruszenia miru domowego. Wczoraj (23.05.23) na wniosek policjantów i prokuratury sąd zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za popełniony czy mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.