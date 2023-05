Podpalił stodołę bo pokłócił się z sąsiadem

W nocy z 17/18 maja 2023r. w miejscowości Stare Bolity w gminie Miłakowo spaliła się stodoła, wewnątrz której znajdował się różnego rodzaju sprzęt rolniczy. We wstępnej fazie nie można było jednoznacznie określić przyczyn pożaru. Intensywna praca oraz dokonane ustalenia policjantów Posterunku Policji w Miłakowie doprowadziły do zatrzymania 36-letniego mieszkańca tej samej miejscowości.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie trzech zarzutów zniszczenia mienia, gdzie łączna suma strat opiewa na kwotę 66.350 złotych. To nie był jednak koniec kłopotów zatrzymanego. W wyniku podjętych działań policjanci ustalili, że 36-latek jest również odpowiedzialny za zaistniałe w 2019 roku podpalenie 120 sztuk balotów słomy w wyniku czego spowodował starty na w kwocie 7 tysięcy złotych.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policjanci złożyli do prokuratury wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.