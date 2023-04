Założył plantację marihuany i wypiekał ciasteczka

Można powiedzieć, że opanował rzemiosło od a do z. Młody mieszkaniec powiatu ostródzkiego najpierw wyhodował marihuanę, a na końcu wypiekał ciasteczka z "dodatkiem". Cukiernia skończyła działalność, gdy uprawę skonfiskowali policjanci.

W piątek (21.04.23) w jednej z miejscowości na terenie gminy Dąbrówno policjanci zespołu operacyjno - rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w wyniku własnych ustaleń w miejscu zamieszkania 22-letniego mężczyzny odkryli uprawę konopi indyjskich.

Dodatkowo w toku podjętych czynności zabezpieczyli 5 krzaków opisanych roślin i ponad 60 gramów suszu. Sprawca do przygotowanych przez siebie wypieków dodawał susz roślinny. Policjanci zabezpieczyli łącznie 14 sztuk przygotowanych do konsumpcji ciastek.

Policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę. Usłyszał łącznie trzy zarzuty karne, za popełnienie których grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Mając na uwadze charakter sprawy policjanci złożyli wniosek do prokuratury o zastosowanie dozoru policji.