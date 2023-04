Pojedziemy w kółko na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka, Drwęcka i Kopernika w Ostródzie

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni oraz skrzyżowania typu rondo, budowę/przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji nowo projektowanego ronda z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Planowana wartość zadania ok. 7,5 mln zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln zł. W realizacji inwestycji uczestniczy Gmina Miejska Ostróda, która dofinansowuje zadanie w wysokości 1,5 mln zł.

Wartość podpisywanej umowy to ok. 7,0 mln. zł.

Termin realizacji zadania: listopad 2023 r.

Umowę podpisali: Małgorzata Ostrowska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych Ryszard Zieja – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” z Łomży. Przy podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Wiczkowski – starosta ostródzki oraz wicestarosta Jan Kacprzyk.