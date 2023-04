Mniej pijanych, ale więcej kierowców bez uprawnień

W miniony weekend nie odnotowano żadnego wypadku drogowego, doszło do dwóch niegroźnych kolizji drogowych. Ujawniono kierującego z obowiązującym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz dwóch kierujących bez uprawnień do kierowania. Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierującego.

W piątek (14.04.23r.) w miejscowości Małdyty policjanci ostródzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 48 letniego kierowcę mercedesa. Po sprawdzeniu kierowcy w systemach policyjnych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Pojazd został przekazany osobie wskazanej a mężczyzna został poinformowany o dalszym trybie postępowania. Nie uniknie odpowiedzialności przed sądem.

W sobotę (15.04.2023 r.) w miejscowości Kraplewo patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego volkswagenem, który wzbudził podejrzenia dotyczące stanu trzeźwości ze względu na styl jazdy. Jak się okazało 68 latek kierował będąc w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało obecność 0,17 mg/l alkoholu w jego organizmie. Pojazd mężczyzny przekazano osobie wskazanej a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Po zakończonych czynnościach kierujący został zwolniony.

Tego samego dnia (15.04.2023 r.) w miejscowości Dziadyk w gminie Ostróda policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym, który kierował pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pojazd przekazano osobie wskazanej a kierowca ponownie będzie musiał tłumaczyć swoje postępowanie przed sądem.

Również w sobotę patrol Speed podczas przeprowadzanej kontroli drogowej ujawnił kierującego, który jak się okazało był osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. 30 letni mężczyzna uniknął jednak kary pozbawienia wolności. Opłacił karę grzywny na konto Sądu i okazał potwierdzenie wpłaty. Po zakończonych czynnościach mężczyzna został zwolniony.

W niedzielę (16.04.2023 r.) w miejscowości Wysoka Wieś w gminie Ostróda policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Fiat. Jak się okazało 37 latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania jakim jest prawo jazdy kategorii B. Pojazd zgodnie z procedurami przekazano osobie wskazanej a kierowca będzie tłumaczył się przed Sądem.

Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli łącznie 87 mandatów karnych oraz zastosowali pouczenia wobec 37 uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzili aż 262 kontroli trzeźwości.

Źródło: KPP Ostróda