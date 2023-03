Ponad stu rezerwistów z Warmii i Mazur rozpoczęło szkolenie wyrównawcze. Będą terytorialsami

W sobotę 25 marca 2023 r. ponad 100 mieszkańców z województwa warmińsko-mazurskiego przekroczyło bramę olsztyńskiego batalionu lekkiej piechoty. Tym samym rozpoczęli szkolenie wyrównawcze. To żołnierze, którzy szkolenie wojskowe odbyli lata temu, a teraz chcą wrócić do służby jako terytorialsi.

Ośmiodniowe szkolenie to propozycja dla osób, które złożyły już przysięgę wojskową. Dla wielu ochotników to okazja na powrót do wojska bez konieczności zmiany dotychczasowego życia zawodowego i rodzinnego. „Ósemka” jest odpowiednikiem szesnastodniowego szkolenia podstawowego, lecz w założeniu przeznaczona dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szkolenie realizowane jest w trybie weekendowym i obejmuje cztery dwudniowe szkolenia.

— Podczas intensywnego szkolenia wyrównawczego żołnierze przypomną sobie wiedzę z zakresu taktyki, terenoznawstwa, walki w bliskim kontakcie czy medycyny pola walki — podkreśla dowódca kompanii szkolenia wyrównawczego. Jednym z ważniejszych elementów szkolenia będzie nauka budowy i posługiwania się karabinkiem GROT, w tym strzelanie. Nie zabraknie regulaminów. Docelowo żołnierze zasilą bataliony wchodzące w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, między innymi batalion olsztyński, giżycki, morąski, ełcki i braniewski — dodaje.

Szkolenie zakończy pętla taktyczna, która jest najważniejszym sprawdzianem i przepustką do dalszej służby w WOT. Stanowi szereg zadań taktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu całego szkolenia wyrównawczego. Żołnierze będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Ważne będzie przygotowanie mentalne i fizyczne. Ochotnicy będą mogli wykorzystać dotychczasowe kompetencje – zarówno te, które uzyskali w dotychczasowej służbie, jak i te nabyte w życiu zawodowym.

Motywacji byłych żołnierzy do wstąpienia w szeregi WOT jest wiele.

— Do Wojsk Obrony Terytorialnej wstępuję ponieważ daje to możliwość rozwoju osobistego, pogodzenia pracy zawodowej w tygodniu ze służbą w weekendy. Do wojska zawsze chciałam wstąpić. Kierowały mną pobudki patriotyczne, lubię ten system i myślę, że będę się spełniać — podporucznik Katarzyna.

— Sytuacja, która w tej chwili jest na granicy i poza granicami kraju, zmobilizowała do tego, by być w ciągłej gotowości — Jarosław z Ełku.

— Moją decyzją o wstąpieniu do WOT jest patriotyzm. Ponad 23 lata służyłem w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej i chciałbym podtrzymywać tradycje, które także mamy w rodzinie — sierżant Jacek.

Część ochotników, to żołnierze, którzy będą służyli w „Aktywnej Rezerwie WOT”. Służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata.

— Pomysł na „Aktywną Rezerwę” podsunął mi kolega. Powiedział, że skoro zrobiłam szkolenie oficerskie na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, to czemu nie skorzystać i połączyć służbę ze swoimi prywatnymi sprawami, z karierą zawodową. Moim marzeniem było, żeby służbę w wojsku wpleść w życie — podporucznik rezerwy Patrycja.

Wiosenne szkolenie wyrównawcze jest pierwszym z trzech szkoleń zaplanowanych dla rezerwistów w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w 2023 roku. Kolejne odbędą w czerwcu oraz sierpniu. Do końca roku dowództwo brygady OT na Warmii i Mazurach zaplanowało także pięć szkoleń podstawowych dla ochotników bez wcześniejszego przeszkolenia, w tym projekt „Wakacje z WOT”. Te szkolenia zakończą się uroczystą przysięgą wojskową.

Obecnie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej jest w jednym z najbardziej dynamicznych okresów funkcjonowania. Szkolenia ochotników prowadzą już wszystkie bataliony lekkiej piechoty na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 4W-MBOT liczy ponad 3 000 żołnierzy, co stanowi ponad 80% ukompletowania i sprawia, że jest jedną z największych brygad OT w Polsce.

Każdy, kto chciałby zostać żołnierzem 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej może zgłosić się do brygadowego rekrutera. Kontakt znajduje się na stronie brygady: https://www.wojsko-polskie.pl/4bot/Rekruterzy/. Chęć udziału w szkoleniu można również zgłaszać bezpośrednio w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

Monika Jabłońska-Buder

Zespół prasowy

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej