Mławianka pokonała Sokół na jego terenie [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ W pojedynku 20. kolejki III ligi Mławianka wygrała w sobotę na wyjeździe z Sokołem. Dla drużyny trenera Piotra Rzepki to trzecia z rzędu wygrana w rundzie wiosennej, z kolei dla ostródzian wynik ten oznacza trzecią porażkę w trzecim rozegranym meczu drugiej części sezonu.

• Sokół Ostróda – Mławianka Mława 1:4 (1:1)

0:1 — Mateusz Stryjewski (24), 1:1 - Łukasz Święty (39 k), 1:2 — Mateusz Stryjewski (74), 1:3 — Michał Stryjewski (76), 1:4 — Mateusz Stryjewski (89),

SOKÓŁ: Leszczyński – Dowgiałło, Porębski, Morawski, Kwiencer, Musiński, Furman (69 Szałkowski), Święty, Stefański (77 Banul), Mysiorski, Lubak (67 Lehostajew),

MŁAWIANKA: Piotrowski – Skudynowski, M. Rogalski, Komorowski, Markowicz (65 Rutkowski), Kostyk, Wybrańczyk, Sobotka (60 Karol), Mat. Stryjewski, Mich. Stryjewski, Odillon (60 Tworek),

Drużyna z Mławy bardzo dobrze rozpoczęła rundę wiosenną. Po zwycięstwie w meczu z Pelikanem Łowicz przyszła wygrana — i to bardzo okazała — w pojedynku z Lechią Tomaszów Mazowiecki.

Następnie przed Mławianką był wyjazd do Ostródy na mecz z Sokołem, który początku rundy wiosennej nie może zaliczyć do udanych. Drużyna trenera Janusza Bucholca, przed pojedynkiem z ekipą trenera Piotra Rzepki, przegrała dwa pierwsze mecze drugiej części sezonu 2022/23: 3:4 u siebie z Bronią Radom i 0:5 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki na wyjeździe.

Trener Janusz Bucholc nie mógł skorzystać w sobotę z kontuzjowanych Łukasza Mościckiego, Michała Kiełtyki i Błażeja Klimka, więc kibice m.in. zobaczyli Michała Leszczyńskiego - doświadczony bramkarz miał pomóc drużynie w uszczelnieniu obrony, co - jak widać po wyniku - nie udało się.

Pierwsza połowa nie wskazywała jednak na wysoką porażkę gospodarzy. Obie bramki w tej części meczu padły ze stałych fragmentów. Najpierw z rzutu wolnego do siatki trafił Michał Stryjewski, a do wyrównania z rzutu karnego doprowadził Łukasz Święty.

Gra Sokoła posypała się w ostatnim kwadransie, kiedy to trzy gole zdobyli bracia Stryjewscy (ten z pierwszej połowy też był ich autorstwa). Inna sprawa, że przy stanie 1:1 prowadzenie mogli, a nawet powinni, objąć gospodarze, bo w sytuacji sam na sam z bramkarzem Mławianki Piotrem Piotrowskim znalazł się Artem Lehostajew. Sytuacja ta jednak go przerosła, więc potem mógł tylko oglądać trzy gole rywali.

— Wydawało się, że to my strzelimy gola na 2:1 — ocenił trener Janusz Bucholc. — Jednak bracia Stryjewscy pokazali, że przerastają tę ligę, a my nie byliśmy na tyle skoncentrowani, żeby ich wyłączyć z gry — dodaje szkoleniowiec.

>> W meczu 21. kolejki Mławianka zagra na swoim terenie, przy ul. Kopernika 38, z Ursusem Warszawa. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 25 marca o godz. 16.00 . Tego samego dnia, o 12.00 , rozpocznie się wyjazdowe spotkanie Sokoła Ostróda z rezerwami Legii Warszawa.

• Inne wyniki 20. kolejki: Błonianka Błonie - Broń Radom 1:1 (1:0), Ursus Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. 2:2 (0:1), Lechia Tomaszów Maz. - Legia II Warszawa 1:1 (1:1), Pelikan Łowicz - Warta Sieradz 2:0 (0:0), Pogoń Grodzisk Maz. - Pilica Białobrzegi 1:0 (0:0), Jagiellonia II Białystok - Olimpia Zambrów 2:1 (2:0), Unia Skierniewice - ŁKS II Łódź 1:0 (0:0),

PO 20 KOLEJKACH

1. Pogoń 40 37:24

----------------------------

2. Legionovia 37 42:25

3. Mławianka 37 51:36

4. Unia* 35 23:12

5. ŁKS II 34 44:25

6. Świt 34 37:25

7. Lechia 34 33:24

8. Jagiellonia II 32 41:28

9. Legia II 31 38:32

10. Sokół 27 37:45

11. Pelikan 26 32:31

12. Broń* 26 36:36

13. Olimpia 23 24:39

14. Pilica 21 24:35

15. Błonianka* 15 21:39

-----------------------------

16. Warta 13 17:40

17. Ursus* 11 24:43

18. Concordia 8 19:41

* mecz mniej

