Policyjny pościg za mieszkańcem gminy Iława w BMW. Zatrzymał się dopiero w rowie w Ostródzie

Do tych zdarzeń jak z filmów kryminalnych doszło w sobotę około godz. 21. Po nieudanej próbie zatrzymania do kontroli kierowcy BMW, iławscy policjanci ruszyli za nim w pościg drogą krajową nr 16. Zakończył się w rowie na ul. 11 Listopada w... Ostródzie.

Iławscy policjanci podjęli pościg za kierującym pojazdem marki BMW, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę mimo policyjnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Mieszkaniec gminy Iława uciekał drogą krajową nr 16 w kierunku Ostródy, skąd na pomoc iławskiemu patrolowi ruszyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Kierowca podczas ucieczki już na wjeździe do Ostródy zderzył się z innym samochodem marki BMW, po czym jego auto zakończyło jazdę w rowie na ul. 11 Listopada. W kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został zatrzymany przez policjantów.

Kierowca usłyszał zarzut z art. 178 b Kodeksu karnego za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Mógł kierować samochodem pod wpływem narkotyków, co wykazały wstępne badania. Została mu pobrana krew do dalszych badań.