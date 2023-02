Zwłoki kobiety w mieszkaniu przy ul. Garnizonowej. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii

Do tego makabrycznego zdarzenia doszło 23 lutego br. Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wpłynęła informacja o możliwości popełnienia przestępstwa. Policjanci znaleźli we wskazany mieszkaniu zwłoki około 40-letninej kobiety. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora mające wyjaśnić okoliczności tragicznego zdarzenia.

- W ciągu około godziny w tej sprawie został zatrzymany mężczyzna - mówi podkom. Michał Przybyłek, oficer prasowy KPP w Ostródzie. - Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Prokuratura wyjaśnia, czy do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w mieszkaniu mogło dojść do awantury między partnerami, która zakończyła się zabójstwem.