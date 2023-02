Dni Ostródy z gwiazdami. Kto nam zagra?

Ostróda przygotowuje się do letnich imprez i kontraktuje gwiazdy. Z koncertami wystąpią m.in. Kasia Nosowska, Czerwone Gitary, Vox i Kayah. A to nie jest już pełna lista wykonawców, którzy latem odwiedzą Ostródę.

— 160 dni... tylko tyle dzieli nas od tegorocznej edycji święta naszego miasta! — informowały władze miasta w mediach społecznościowych. — W tym roku bawimy się cztery dni: od 3 do 6 sierpnia! Wraz z Centrum Kultury w Ostródzie intensywnie pracujemy nad programem imprezy starając się wstrzelić w gusta nawet najbardziej wymagającej publiki. Wiemy już, jacy artyści wystąpią podczas koncertów muzycznych. Odsłaniać karty zaczniemy już niebawem, być może jeszcze w tym tygodniu. Macie swoje muzyczne typy?

W następnych dniach posypały się zapowiedzi. Pierwsza z zapowiedzianych gwiazd - Kayah gwiazdą Dni Ostródy 2023r. Jedna z niekwestionowanych ikon polskiej sceny muzycznej już w sierpniu zaśpiewa w Ostródzie. Jej największe przeboje znają i śpiewają od Bałtyku aż po Tatry. „Prawy do lewego”, „Testosteron”, „Śpij kochanie, śpij”, „Supermenka”, czy też „Ramię w ramię” usłyszymy w ostródzkim amfiteatrze w sobotę 5 sierpnia.

Kolejne gwiazdy, które wystąpią latem w Ostródzie, to Czerwone Gitary i Nowy Vox. Pierwszego dnia obchodów Dni Ostródy - w czwartek 3 sierpnia gościć będziemy prawdziwe legendy polskiej muzyki rozrywkowej. Jak zapowiadają organizatorzy, oferta kierowana jest nie tylko do starszej młodzieży, ale do wszystkich miłośników takich hitów jak "Anna Maria", "Kwiaty we włosach", "Takie ładne oczy", "Bananowy song", czy też "Szczęśliwej drogi już czas".

Wystąpi też królowa polskiej alternatywy, charyzmatyczna i legendarna artystka Kasia Nosowska. Wszechstronna, utalentowana, nieszablonowa i wymykająca się wszelkim schematom gwiazda wystąpi w ostródzkim amfiteatrze ostatniego dnia obchodów - w niedzielę 6 sierpnia. A to jeszcze nie koniec listy gwiazd, które latem zawitają do Ostródy.

— Już dzisiaj warto sobie zaplanować pierwsze sierpniowe dni i wieczory w Ostródzie — czytamy na profilu Miasto Ostróda.