Kadra już jest, teraz czekamy na ligę. Sprawdzamy co słychać w obozie Sokoła Ostróda

Sokół Ostróda po rundzie jesiennej zajmuje 8. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 27. punktów. Złożyło się na to 8. zwycięstw, 3. remisy oraz 6. porażek. Początek rozgrywek nie był jednak obiecujący dla zespołu, który w zeszłym sezonie grał jeszcze w II lidze.

Drużyna zaczęła rozgrywki 2022/23 fatalnie, bo od czterech porażek z rzędu i dlatego działacze klubu pożegnali Dominika Bednarczyka, a do Sokoła trafił Janusz Bucholc. Dla tego doświadczonego piłkarza (wiele występów na poziomie I ligi w Stomilu Olsztyn oraz w Wigrach Suwałki) jest to pierwsza samodzielna przygoda z rolą I trenera zespołu seniorów, bo wcześniej pracował jako grający asystent IV-ligowego DKS-u Dobre Miasto.

Po zmianie szkoleniowca Sokół zaczął zdobywać punkty i szybko wydostał się ze strefy spadkowej, a teraz zajmuje miejsce w środku stawki, do pierwszego miejsca tracąc zaledwie 7. punktów, chociaż — z drugiej strony — nikt w Ostródzie nie myśli w tym momencie o powrocie do II ligi. Przebywanie w górnej części tabeli wiąże się jednak z lepszą atmosferą wokół klubu, a to przekłada się bezpośrednio na frekwencję podczas domowych spotkań i na pozyskiwanie sponsorów na funkcjonowanie OKS-u.

Janusz Bucholc po ostatnim wygranym sparingu ze Spartą Brodnica ogłosił, że kadra zespołu została już zamknięta. To nowość w ostatnich latach w Sokole, który przeważnie budował drużynę i potwierdzał zawodników dosłownie na ostatnią chwilę.

— Kadra jest zamknięta. Takie było założenie, żeby od początku lutego dysponować docelowym składem na ligę. Nie chciałem wprowadzać sztucznego tłoku, sztucznej rywalizacji, która nic by mi nie dawała. Chcę mieć piłkarzy, którzy wiedzą czego od nich oczekuję. Naszego modelu grania nie wypracujemy w tydzień z grupą przypadkowo spotkanych zawodników. To trzeba wypracować tygodniami w mikrocyklach — zauważa szkoleniowiec.

— Nie zamierzamy się zatrzymywać. Ja się bardzo cieszę, że zarząd, prezes i pracownicy biurowi szybko dopięli te ruchy transferowe, na których mi zależało. Teraz możemy skoncentrować się na budowaniu formy i założeń taktycznych, bo tych elementów, które wpływają na wynik, jest bardzo dużo i nie możemy żadnych pominąć — dodaje Bucholc.

Kto zatem trafił do Sokoła? Pierwszym piłkarzem, którego udało się zakontraktować był 19-letni Adam Stefański, który został wypożyczony z I-ligowej Chojniczanki Chojnice, ale grał głównie w rezerwach. Zawodnik, który w przeszłości uczył się grać w piłkę we włoskich klubach (Spal, Sorrento i Seravezza Pozzi) jest środkowym pomocnikiem.

Najgłośniejszym transferem dokonanym przez Sokół było ściągnięcie Michała Leszczyńskiego, bramkarza, który ma spore doświadczenie na boiskach I ligi. W barwach Stomilu Olsztyn zagrał w 66. spotkaniach na zapleczu Ekstraklasy. Popularny “Leszczu” po odejściu ze Stomilu podpisał kontrakt z II-ligową Radunią Stężyca, ale tam nie zdołał przebić się do pierwszego składu. Teraz będzie rywalizował z Norbertem Florczakiem o numer jeden w bramce III-ligowca.

Z Wisły Płock został wypożyczony 20-letni Łukasz Mościcki. Piłkarz nie grał nigdy w Ekstraklasie, a występował w IV-ligowych rezerwach. Jesienią był wypożyczony do II-ligowej Wisły Puławy, ale tam zagrał zaledwie w dwóch spotkaniach i do formy defensywny pomocnik ma dojść na Warmii i Mazurach.

Z IV-ligowego DKS-u Dobre Miasto przeniosło się do Ostródy dwóch zawodników. Rywalizację w ataku wzmocnił Damian Lubak, który po powrocie z Niemiec grał także w Polonii Lidzbark Warmiński. Wychowanek Naki Olsztyn swoich sił próbował w takich klubach jak Rot Weiß Essen (U-19) i w Hammer SpVg - Oberliga Westfalen (5 liga niemiecka). Lubak trafił na zasadzie transferu definitywnego, a na półroczne wypożyczenie przyszedł do ostródzkiego III-ligowca Hubert Radzki, którego nominalną pozycją jest środek pomocy.

Poza tym, Sokół wypożyczył z Żuri Olsztyn dwóch obiecujących 17-latków. Szansę na debiut w seniorskiej piłce otrzymają Adam Słuchocki (pomocnik) oraz Kajetan Grudnowski (lewy obrońca).

Z kolei dzisiaj (środa 8 lutego) klub z Ostródy poinformował, że nowym zawodnikiem Sokoła został Adrian Morawski — 18-letni zawodnik jest wychowankiem Naki Olsztyn. Od 2018 roku reprezentował barwy Stomilu Olsztyn — czytamy w klubowych mediach

— W minionym sezonie występował w juniorskiej Lidze Makroregionalnej w drużynie prowadzonej przez trenera Adama Zejera. Rundę jesienną bieżącego sezonu spędził na wypożyczeniu w czwartoligowej Mrągowii Mrągowo. Adrian Morawski jest środkowym obrońcą i został do nas wypożyczony do końca sezonu. Adrian, witamy w Sokole i życzymy udanych występów w „Trójkolorowych” barwach — informuje OKS.

>> Sokół w miniony weekend wygrał (6:0) sparing ze Spartą Brodnica.

— Dobraliśmy rywala z IV ligi, żeby był lżejszy mecz po tym mikrocyklu jaki mieliśmy w tygodniu — wyjaśnia Janusz Bucholc, trener Sokoła Ostróda.

— Były bardzo dobre fragmenty naszej gry, były też gorsze. Chciałbym, żeby ciągłość gry była bardziej widoczna, nie chcę żeby było to szarpane granie, jak to miało miejsce fragmentami w drugiej połowie. Cieszy mnie to, że cały czas dążyliśmy do strzelenia bramki. Widzę, że zespół nie chce odpuścić i dąży do tego, żeby wynik był wyższy, to się nam później przełoży na ligę. To ma cechować Sokół, że ta drużyna nie chce stawać, spoczywać na laurach i cały czas chce iść do przodu — dodaje szkoleniowiec.

• W najbliższą sobotę (11.02) Sokół zagra grę kontrolną z Concordią Elbląg (11.00, na sztucznym boisku stadionu w Ostródzie), a pierwszy ligowy mecz ma zaplanowany na pierwszy weekend marca — na własnym stadionie z Bronią Radom.

