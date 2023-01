Sokół Ostróda wznowił treningi, w sobotę pierwszy sparing [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ Występująca na boiskach III ligi drużyna Sokoła Ostróda rozpoczęła przygotowania do rundy rewanżowej sezonu 2022/23. W sobotę (14 stycznia) zespół trenera Janusza Bucholca rozegra pierwszy sparing, rywalem będzie Jeziorak Iława.

Sokoła rozpoczęli okres przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2022/23. Pierwsze zajęcia, przeprowadzone w hali sportowej w Idzbarku, miały charakter diagnostyczny. Piłkarze zostali zważeni, zmierzeni a następnie poddani badaniom szybkościowo-wydolnościowym, mającym określić w jakiej dyspozycji znajdują się po przerwie zimowej oraz dostosować plan przygotowań dla poszczególnych zawodników — czytamy na oficjalnym portalu klubowym — W poniedziałek 9 stycznia piłkarzerozpoczęli okres przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2022/23. Pierwsze zajęcia, przeprowadzone w hali sportowej, miały charakter diagnostyczny. Piłkarze zostalia następnieszybkościowo-wydolnościowym, mającym określić w jakiej dyspozycji znajdują się po przerwie zimowej oraz dostosować plan przygotowań dla poszczególnych zawodników — czytamy na oficjalnym portalu klubowym sokolostroda.com

Jak dodaje klub, wyniki tych badań będą poddane szczegółowej analizie, ale już teraz szkoleniowiec Sokoła Janusz Bucholc był zadowolony z indywidualnej pracy zawodników w przerwie pomiędzy rundami.

W dalszej części tygodnia zajęcia odbywają się na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz w siłowni, a w sobotę (14 stycznia) podopieczni Janusza Bucholca rozegrają pierwszy w 2023 roku mecz towarzyski — na sztucznym boisku w Ostródzie zmierzą się z IV-ligowym Jeziorakiem Iława, początek sparingu o 12.30.

Transferowa karuzela

Przerwa między rundami to także czas na zmiany kadrowe.

— Wiemy już, że z drużyny odeszli Kamil Skiba i Kostia Holovchenko, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość w Sokole Kamila Skoka. Póki co, z drużyną nie trenują kontuzjowani: Błażej Klimek, Szymon Dowgiałło i Michał Kiełtyka, ale w ciągu najbliższych kilku dni powinni już przystąpić do zajęć — informował Sokół w swoim mediach klubowych dzień po pierwszym treningu.

Pozostali piłkarze z rundy jesiennej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez trenera Bucholca.

— W pierwszych treningach wzięli także udział testowani: Łukasz Mościcki (Wisła Płock), Adrian Morawski, Mateusz Błaut (obaj Stomil Olsztyn), Hubert Radzki, Damian Lubak (obaj DKS Dobre Miasto), Kajetan Grudniewski, Adam Słuchocki (obaj Żuri Olsztyn) i Adam Stefański (Chojniczanka Chojnice). We wtorkowym treningu brał udział 16-letni Paweł Kulpa z juniorów Sokoła, a trener ostródzkiego zespołu chce w kolejnych dniach dać szansę także innym wyróżniającym się zawodnikom z grup juniorskich i młodzieżowych „Trójkolorowych” — czytamy w informacji na sokolostroda.com.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl