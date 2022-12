Kto pomógł Neli? Szukamy mężczyzny, który ratował psa

Obaj panowie nawoływali psa, szukając go na nabrzeżu. Bez rezultatu. Jakby zapadł się pod ziemię. Szukali długo, pytali spacerowiczów. W końcu znaleźli psa uwięzionego pod budowanym przy wyciągu do nart wodnych pomostem. Pies czymś tam musiał się szczególnie zainteresować – może dzikim ptactwem, bo to myśliwska rasa, wszedł pod deski pomostu i utknął między pomostem a wodą jeziora.

— Wtedy pomógł nam jakiś młody mężczyzna — mówi Marian Macidłowski. — Wszedł pod pomost i wyciągnął Nelę z pułapki. Z tego wszystkiego nawet nie zdążyliśmy go zapytać jak się nazywa. Wiem tylko, że był z dwójką dzieci, które mówiły do niego „wujku”. Mało spotykane w tych czasach takie bezinteresowne zaangażowanie młodego pokolenia — dodaje Marian Macidłowski.

Pan Marian chciałby zrewanżować się młodemu mężczyźnie i podziękować za pomoc. Dlatego prosi o kontakt pod numerem telefonu 691 522 747.