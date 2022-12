70 kilogramów krajanki tytoniowej i 5 tys. paczek papierosów bez akcyzy. To efekt policyjnego przeszukania

Ostródzcy kryminalni w wyniku przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2022r. czynności namierzyli i zatrzymali 48-latka, który według posiadanych informacji miał trudnić się handlem wyrobami tytoniowymi na terenie Ostródy. Policjanci w toku wykonywanych czynności dokonali przeszukań miejsca zamieszkania i pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanego. Ich ustalenia okazały się niezwykle trafne.

W mieszkaniu mężczyzny w specjalnie przygotowanej skrytce ujawnili oni 5 worków z zawartością krajanki tytoniowej o wadze prawie 70 kg. Ponadto mężczyzna posiadał 5068 paczek papierosów przygotowanych do sprzedaży bez polskich znaków akcyzy. Straty, na jakie zostałby narażony Skarb Państwa, gdyby nielegalny towar został wprowadzony do obrotu, to około 150 tysięcy złotych.

Jeszcze tego samego wieczora (24.11.22) w toku prowadzonych czynności, policjanci przeszukując samochód 47-letniego mieszkańca gminy Miłomłyn ujawnili w jego wnętrzu 1000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W jego przypadku wprowadzenie do obrotu takiej ilości wyrobów tytoniowych naraziłoby Skarb Państwa na kwotę około prawie 19 tysięcy złotych.

Obaj mężczyźni zostali zwolnieni po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego za popełniony czyn grozić mu może kara grzywny lub też kara pozbawienia wolności.

O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd, do którego zostanie skierowany przeciwko nim akt oskarżenia.

Źródło: KPP Ostróda