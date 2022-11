Urywał w samochodach lusterka, wyrwał logo, rzucał kamieniami. Straty prawie 5 tysięcy złotych

Taką "zabawę" urządził sobie 33-letni mężczyzna na ostródzkich parkingach. Zniszczył kilka samochodów, policjanci złapali go w niespełna dobę.

Policjanci pracowali przy wyjaśnieniu sprawy uszkodzeń samochodów zaparkowanych na terenie Ostródy. Po raz kolejny ostródzcy kryminalni wykazali się niebagatelną skutecznością wykrywczą, zatrzymując sprawcę w niespełna dobę od zaistniałych zdarzeń.

We wtorek (15.11.22) w różnych częściach miasta Ostródy nieustalony sprawca dokonał uszkodzeń zaparkowanych pojazdów. Idąc ulicą bez powodu podchodził do mijanych pojazdów i umyślnie uszkadzał elementy stanowiące ich wyposażenie.

— Za główny cel dokonywanych zniszczeń wybrał sobie lusterka zewnętrzne, których urwał w sumie trzy egzemplarze — informuje ostródzka Policja. — Ponadto na pokrywę silnika jednego z samochodów rzucał kamienie niszcząc powłokę lakierniczą, doprowadzając również do jej zdeformowania. W innym z pojazdów „przeszkadzał” mu element będący logo producenta.

Do wyjaśnienia tej sprawy skierowano policjantów wydziału kryminalnego, którzy wykonując czynności wykrywcze w niespełna dobę ustalili, że sprawcą wszystkich opisanych zdarzeń jest 33-letni mężczyzna na co dzień przebywający na terenie Ostródy. Po zatrzymaniu usłyszał zarzut zniszczenia elementów czterech pojazdów, których wartość wyceniono na łączną kwotę 4720,- złotych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Jak tłumaczył główną przyczyna jego zachowania był wypity alkohol i odczuwalny tego wieczora chłód.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.