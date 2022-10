Siedział na fotelu, cały w ogniu. Tragiczny finał pożaru w Smykówku

Gdy strażacy weszli do mieszkania, w którym wybuchł pożar, zastali straszny widok. W fotelu siedział mężczyzna, cały w ogniu. Nie udało się go uratować.

Do tej tragedii doszło w środę 26 października w Smykówku w powiecie ostródzkim. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań czterorodzinnego budynku.

Wezwani strażacy, po wejściu do mieszkania zobaczyli siedzącego na fotelu płonącego człowieka. Ogień udało się szybko ugasić, ale mężczyzny nie udało się uratować.

- Całe ognisko pożaru było w obrębie osoby siedzącej w fotelu – powiedział starszy kapitan Grzegorz Różański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. - Nie było dużego pożaru, było duże zadymienie, co może wskazywać na to, że być może doszło do zaproszenia ognia i zaśnięcia. Prawdopodobnie dlatego doszło do tego pożaru.

Przyczyny śmierci wyjaśniają policjanci, którzy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.