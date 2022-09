Derby dla Sokoła. Ostródzianie wygrali trzeci mecz z rzędu! [zdjęcia]

SOKÓŁ: Florczak — Kwiencer, Porębski, Klimek, Kiełtyka, Musiński, Szałkowski (65 Skok), Furman, Święty, Mysiorski (82 Banul), Kasprzyk,

CONCORDIA: Kazakov — Edil, Szawara, Spychka, Pelc (65 Radchenko), Rękawek (84 Nesterowicz), Drewek, Bukacki, Kopka, Jarzębski (84 Błaszczyk), Szramka (59 Szmydt),

Jak się okazało w piątek, Concordia Elbląg jednak dokonała zmiany na stanowisku trenera. Krzysztof Machiński po bardzo słabym początku ligi, a dokładnie po porażce z Lechią Tomaszów Mazowiecki, złożył na ręce zarządu rezygnację. Ta została przyjęta i w miejsce pierwszego szkoleniowca zatrudniono Janusza Buczkowskiego. To dotychczasowy asystent trenera Machińskiego, pełnił też funkcję pierwszego trenera Concordii, gdy ta grała w lidze okręgowej, a było to w 2005 roku.

Zmiana szkoleniowca nie zmieniła obrazu gry zespołu, który doznał siódmej porażki w sezonie. Trzecie zwycięstwo pod rząd odniósł natomiast Sokół Ostróda, który kilka tygodni temu postanowił zatrudnić Janusza Bucholca. Drużyna pod wodzą byłego piłkarza Stomilu Olsztyn spisuje się wręcz znakomicie. W czterech dotychczas rozegranych spotkaniach z Bucholcem za sterami, na 12 możliwych punktów zdobyła aż 10!

W III-ligowych derbach województwa warmińsko-mazurskiego kibice gole obejrzeli dopiero po przerwie. Dla Sokoła obydwa zdobył Łukasz Święty. W 67 minucie Tomasz Porębski długim podaniem uruchomił na prawym skrzydle Jakuba Mysiorskiego. Zawodnik ostródzkiej jedenastki dośrodkował w pole karne, a Święty strzałem z głowy z 12 metrów trafił do siatki. Ten sam piłkarz w 80 minucie popisał się bardzo ładnym uderzeniem z rzutu wolnego z 24 metrów. Honorowe trafienie dla Concordii pod koniec meczu zaliczył Radosław Bukacki.

— To było ciężkie spotkanie — powiedział po meczu Janusz Bucholc, trener Sokoła. — Concordia w pierwszej połowie prezentowała się solidnie. Ciężko nam było zareagować na doskok defensywnych pomocników. W drugiej części meczu to skorygowaliśmy, wyszliśmy wysoko, staraliśmy się szybko odbierać piłkę. Przyniosło to skutek w postaci dwóch bramek. Zespół pozytywnie reaguje na zmiany, cały czas jest w procesie, to mnie cieszy, że sami potrafimy podejmować decyzje — dodał szkoleniowiec zespołu, który obecnie jest (już) 11. w ligowej klasyfikacji.

— Chciałbym podziękować swoim zawodnikom za walkę od 1 do 90 minuty — to z kolei słowa Janusza Buczkowskiego, trenera Concordii.

— Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądali to spotkanie, bardzo pozytywnie wypowiedzą się o naszej grze, bo naprawdę rozegraliśmy dobre zawody. To niestety kolejny mecz, gdzie nie jesteśmy słabsi, ale nie zdobywamy punktów. Nie sposób nie wspomnieć o pracy arbitra głównego, bo przy wyniku 1:0 mój napastnik był nieprawidłowo atakowany w polu karnym. Powinien być rzut karny — uważa Buczkowski. I dodaje: — Jeżeli będzie potrzeba, to będę pracował cały czas z Concordią, bo widzę, że jest potencjał w tym zespole. Wierzę w ten zespół, bo możemy grać fajnie i zdobywać punkty — zauważa szkoleniowiec.

W 9. kolejce nasz III-ligowy reprezentant z Ostródy zagra na wyjeździe, Sokół wybiera się na mecz z rezerwami ŁKS-u Łódź (sobota 24.09, godz. 14.00), a Concordia zagra w tej serii na swoim terenie z Ursusem Warszawa (sobota, 16.00).

POZOSTAŁE WYNIKI 8 KOLEJKI:

• Błonianka Błonie — Jagiellonia II Białystok 1:5 (0:2)

• Pogoń Grodzisk Mazowiecki — Legionovia Legionowo 1:1 (1:0)

• Lechia Tomaszów Mazowiecki — ŁKS II Łódź 2:1 (0:1)

• Ursus Warszawa — Olimpia Zambrów 3:3 (1:0)

• Broń Radom — Pilica Białobrzegi 1:1 (0:1)

• Świt Nowy Dwór Maz. — Warta Sieradz 1:1 (0:0)

• Mławianka Mława — Legia II Warszawa 2:2 (1:2)

Niedziela 18 września: Pelikan Łowicz — Unia Skierniewice, 16:00

PO 8 KOLEJKACH

1. Świt 19 20:8

------------------------------

2. Mławianka 19 22:14

3. Legionovia 17 19:10

4. Pogoń 16 13:8

5. Pelikan* 14 14:7

6. Lechia 13 13:11

7. Legia II 11 14:11

8. Broń 11 16:15

9. Unia* 11 4:4

10. Jagiellonia II 10 20:17

11. Sokół 10 14:15

12. Olimpia 10 11:14

13. Ursus 8 12:15

14. Pilica 7 9:14

15. Warta 6 8:16

------------------------------

16. ŁKS II 5 9:15

17. Błonianka 4 6:18

18. Concordia 1 8:20

Emil Marecki