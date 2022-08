Przed Sokołem długi weekend. Sprawdzamy z kim i kiedy grają II-ligowcy

SOKÓŁ

Piłkarze Sokoła Ostróda mogą zaplanować sobie długi weekend, bo spotkanie drugiej kolejki III ligi rozegrają już dzisiaj, tj. w piątek 12 sierpnia o godzinie 17.00. Na prośbę Świtu Nowy Dwór Mazowiecki mecz zostanie rozegrany wcześniej niż pierwotnie planowano.

Sokół z pierwszego spotkania nowego sezonu nie przywiózł punktów. W Radomiu doznał porażki 1:3 i o pierwszą zdobycz drużyna powalczy przed własną publicznością.

— Pierwsze koty za płoty, liga ruszyła — powiedział po meczu z Bronią Dominik Bednarczyk, trener Sokoła. — Zawsze się liczy na lepszy start, ale gospodarze postawili mocne warunki. Kluczowym momentem meczu było podyktowanie rzutu karnego dla gospodarzy. Daliśmy pretekst do tego karnego. Przy 1:2 próbowaliśmy wrócić do meczu, ale mocniej się odsłoniliśmy. Trzecią bramkę straciliśmy ze stałego fragmentu gry, ale akcję mogliśmy przerwać zdecydowanie szybciej. Potem już było ciężko, chwała chłopakom, że graliśmy do końca — dodaje Bednarczyk.

Szkoleniowiec Sokoła w najbliższym spotkaniu najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch zawodników. Problemy z przywodzicielem jeszcze w trakcie ostatniego meczu zgłosił Jakub Mysiorski. Pod dużym znakiem zapytania stoi także występ Tomasza Porębskiego.

Świt w pierwszej kolejce pokonał na własnym stadionie 2:0 Lechię Tomaszów Mazowiecki. Warto podkreślić, że w drużynie z Nowego Dworu Mazowieckiego gra trzech byłych piłkarzy Sokoła : Arkadiusz Ciach, Łukasz Buczkowski i Arkadiusz Gajewski. W meczu rozpoczynającym ten sezon na boisku pojawił się tylko pierwszy z nich i strzelił jednego z goli.

Od tego sezonu biletów na domowe mecze Sokoła nie można kupić on-line, a jedynie w biurze klubu oraz w kasie biletowej przed samym spotkaniem. Normalna wejściówka kosztuje 15 złotych, ulgowa 10, a dla kobiet przygotowano bilety po 8 złotych. Sokół sprzedaje także karnety w cenie 100 złotych lub 140 złotych z wjazdem na parking.

CONCORDIA

W pierwszym meczu po powrocie na zaplecze II ligi piłkarze Concordii nie sprostali ŁKS-owi II Łódź. W ten weekend rozegrana zostanie druga kolejka spotkań, a zespół z Elbląga znów zagra u siebie. Tym razem — w sobotę przy ul. Skrzydlatej o godz. 17 — podejmować będzie Unię Skierniewice.

Sobotni mecz pierwotnie zaplanowany był w Skierniewicach na tamtejszym miejskim stadionie, ale ze względu na remont płyty boiska, Concordia przystała na prośbę Unii o zmianę gospodarza. Piłkarze ze Skierniewic w drugiej fazie sezonu swoje mecze rozgrywać będą w roli gospodarza na obiekcie Orła Nieborów, jednak pierwsze sześć spotkań drużyna trenera Dawida Kroczka rozegra na wyjazdach.

W 1. kolejce nowego sezonu rywal Concordii grał na wyjeździe z beniaminkiem Olimpią Zambrów i zremisował 0:0. Był to pojedynek niewykorzystanych sytuacji z obu stron, a po meczu trenerzy tych ekip i tak byli zadowoleni z wyniku. Z kolei swojego występu do udanych nie zaliczą piłkarze Concordii. Podopieczni trenera Krzysztofa Machińskiego na inaugurację rozgrywek przegrali z ŁKS-em II Łódź 0:2 i od razu znaleźli się w strefie spadkowej.

— Były to jednak pierwsze koty za płoty i nie należy robić tragedii, dopiero wszystko przed nami — stwierdza trener Machiński.

Concordia w ostatnim meczu dopiero w drugich 45 minutach pokazała się z lepszej strony. Czy stać ją na dobrą grę przeciwko Unii od samego początku?

— Przede wszystkim musimy grać znacznie lepiej i to we wszystkich formacjach. Musimy grać dokładniej i skutecznie, wówczas nie powinno być źle — ocenia Machiński. I dodaje: — Być może jeszcze jest za wcześnie na wywieranie presji, ale o punkty należy walczyć w każdym ze spotkań. Unia to solidna drużyna, z którą w tej lidze każdy się liczy. Wszystko zrobimy, by punkty pozostały w Elblągu — dodaje szkoleniowiec.

Być może w podstawowym składzie Concordii nastąpi jedna lub dwie zmiany w porównaniu z poprzednim pojedynkiem. Do kadry na to spotkanie powraca Alex Łęcki, który musiał pauzować w pierwszym meczu za czerwoną kartkę (otrzymał ją w ostatnim spotkaniu ligowym w IV lidze minionego sezonu). Drużyna Concordii ostatni raz grała z Unią w Fortuna Pucharze Polski na szczeblu centralnym 22 września 2021 roku i poległa wówczas 0:2.

ZAGRAJĄ W 2 KOLEJCE

piątek, 12 sierpnia:

Ursus Warszawa — Broń Radom

Sokół Ostróda — Świt Nowy Dwór Maz

Pelikan Łowicz — Legia II Warszawa

sobota, 13 sierpnia:

Błonianka Błonie — ŁKS II Łódź

Legionovia Legionowo — Olimpia Zambrów

Jagiellonia II Białystok — Pilica Białobrzegi

Pogoń Grodzisk Maz — Warta Sieradz

Concordia Elbląg — Unia Skierniewice

Lechia Tomaszów Maz — Mławianka Mława

PO 1 KOLEJCE

1. Legionovia 3 3:1

- Broń 3 3:1

- Warta 3 3:1

4. ŁKS II 3 2:0

- Pelikan 3 2:0

- Świt 3 2:0

7. Ursus 1 2:2

- Błonianka 1 2:2

9. Legia II 1 1:1

- Pogoń 1 1:1

11. Olimpia 1 0:0

- Unia 1 0:0

13. Pilica 0 1:3

- Jagiellonia 0 1:3

- Sokół 0 1:3

16. Mławianka 0 0:2

- Concordia 0 0:2

- Lechia 0 0:2

Emil Marecki, Jerzy Kuczyński