Pierwsze koty za płoty. Sokół po ligowej porażce i pucharowej wygranej

Broń Radom — Sokół Ostróda 3:1 (1:1)

1:0 — Kielak (13), 1:1 — Skok (45), 2:1 — Kielak (65), 3:1 — Kobiera (70),

SOKÓŁ: Florczak — Porębski, Skok, Święty (87 Mróz), Furman, Mysiorski (25 Szałkowski), Banul, Kasprzyk, Kiełtyka, Musiński (51 Kopacz), Kwiencer,

Przed meczem przewidywaliśmy, że Sokół będzie miał bardzo ciężkie zadanie w Radomiu. Ostródzki zespół przed sezonem był praktycznie budowany od nowa, a gospodarze solidnie się wzmocnili przed startem nowej ligowej kampanii.

Trener Dominik Bednarczyk w tym meczu mógł skorzystać ze wszystkich dostępnych piłkarzy. Udało się w końcu zgłosić do gry Maksima Kwiencera, który nie mógł dotychczas występować, bo bardzo długo “szedł” jego certyfikat z Czech, gdzie ostatnio występował obrońca urodzony w Białorusi.

Gospodarze prowadzenie objęli w 13 minucie spotkania. Wojciech Kalinowski wszedł w pole karne, zagrał na piąty metr i Michał Kielak z bliskiej odległości pokonał bramkarza Sokoła, Norberta Florczaka. Do tego już w 25 minucie z powodu urazu z boiska musiał zejść ofensywny zawodnik drużyny z Ostródy, Jakub Mysiorski.

Broń miała sporą przewagę w tym meczu, a Sokół nie był w stanie stworzyć sobie żadnej bramkowej sytuacji. Mimo wszystko na przerwę podopieczni Dominika Bednarczyka schodzili remisując 1:1. Tzw. “bramkę do szatni” strzelił Kamil Skok po zamieszaniu w polu karnym, po dobrej centrze z rzutu rożnego.

Sokół po przerwie wyszedł zmotywowany do walki mając świadomość, że wcale nie musi przegrać tego meczu. Niestety, po przerwie gole strzelali już tylko gospodarze. Kluczowa sytuacja miała miejsce w 65 minucie spotkania, arbiter podyktował rzut karny dla Broni. Na listę strzelców ponownie wpisał się Kielak, który chwilę wcześniej był faulowany. Goście podłamali się utratą bramki i za pięć minut znowu stracili gola. Gospodarze stworzyli sobie jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale Broń wygrała z Sokołem ostatecznie 3:1.

— Pierwsze koty za płoty, liga ruszyła — powiedział po meczu Dominik Bednarczyk, trener Sokoła. — Zawsze liczy się na lepszy start, ale gospodarze postawili mocne warunki. Kluczowym momentem meczu było podyktowanie rzutu karnego. To jest zawsze sprawa w dwie sprawy, będziemy analizować. Daliśmy pretekst do tego karnego. Przy prowadzeniu Broni 2:1 próbowaliśmy wrócić do meczu, ale mocniej się odsłoniliśmy. Trzecią bramkę straciliśmy ze stałego fragmentu gry, ale akcję mogliśmy przerwać zdecydowanie szybciej. Potem już było ciężko, chwała chłopakom, że graliśmy do końca — dodaje szkoleniowiec.

Kolejny mecz ligowy podopieczni Dominika Bednarczyka zagrają u siebie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki (piątek 12 sierpnia, godzina 17:00).

POZOSTAŁE WYNIKI 1 KOLEJKI:

• Concordia Elbląg — ŁKS II Łódź 0:2 (0:2)

0:1 — Radaszkiewicz (8), 0:2 — Tosik (34)

CONCORDIA: Matysiak — Spychka, Edil, Szawara, Bukacki, Drewek (88 Rudziński), Akubardia, Jastrzębski (80 Błaszczyk), Nestorowicz (35 Szmydt, 46 Pelc), Kopka, Szramka,

• Ursus Warszawa — Błonianka Błonie 2:2 (1:1)

• Świt Nowy Dwór Maz. — Lechia Tomaszów Maz. 2:0 (1:0)

• Mławianka Mława — Pelikan Łowicz 0:2 (0:1)

• Legia II Warszawa — Pogoń Grodzisk Maz. 1:1 (0:0)

• Warta Sieradz — Jagiellonia II Białystok 3:1 (1:1)

• Pilica Białobrzegi — Legionovia Legionowo 1:3 (0:3)

• Olimpia Zambrów — Unia Skierniewice 0:0



PO 1. KOLEJCE

1. Legionovia 3 3:1

Broń 3 3:1

Warta 3 3:1

4. ŁKS II 3 2:0

Pelikan 3 2:0

Świt 3 2:0

7. Ursus 1 2:2

Błonianka 1 2:2

9. Legia II 1 1:1

Pogoń 1 1:1

11. Olimpia 1 0:0

Unia 1 0:0

13. Pilica 0 1:3

Jagiellonia II 0 1:3

Sokół 0 1:3

16. Mławianka 0 0:2

Concordia 0 0:2

Lechia 0 0:2

RUSZYŁA SPRZEDAŻ KARNETÓW



— Podstawową zmianą, w porównaniu do poprzednich sezonów, jest sposób dystrybucji biletów i karnetów. Od teraz bilety i karnety możecie nabywać tylko i wyłącznie w biurze klubu, a w dniu meczu także w kasie biletowej. Bilety na domowe spotkania będą dostępne dzień przed każdym meczem. Jak informuje Sokół Ostróda na swojej oficjalnej stronie internetowej, od poniedziałku 8 sierpnia są już do nabycia karnety na rundę jesienną sezonu 2022/23. W informacji zamieszczonej na sokolostroda.com czytamy:

Ceny biletów na sezon 2022/23:

— Normalny: 15 zł

— Ulgowy: 10 zł

— Kobiety: 8 zł

— Dzieci do 10 lat: gratis (wejście z pełnoletnim opiekunem)

— Dzieci i młodzież od 11 do 18 lat: 5 zł

— Akademia Sokoła: gratis (odbiór darmowego biletu w kasie)

KARNETY:

— Normalny: 100 zł

— Normalny + parking: 140 zł

— Ulgowy: 70 zł

— Ulgowy + parking: 110 zł

— Kobiety: 55 zł

— VIP: 130 zł

— VIP + parking: 150 zł

Karnety z opcją parkingu są w ograniczonej ilości

Karnet będzie umożliwiał wejście na 8 domowych ligowych spotkań Sokoła na własnym boisku. Karnet będzie można kupować od poniedziałku do piątku 12 sierpnia w godz. 10:00-15:00.

SOKÓŁ GRA DALEJ W WPP

Drużyna piłkarska z Ostródy odpadła już z rywalizacji na szczeblu centralnym Pucharu Polski, przypomnijmy: Sokół w meczu rundy wstępnej PP przegrał na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie 1:4.

Przed zespołem trenera Bednarczyka jednak kolejna pucharowa przygoda. Ostródzianie w meczu rundy wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski pokonali, także w gościach, 5:1 Płomień Turznica i awansowali do I rundy WPP, gdzie los przydzielił im Iskrę Narzym. Spotkanie zostanie rozegrane w Narzymiu 24 sierpnia.

Emil Marecki, zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl