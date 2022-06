Mężczyzna wpadł do studzienki na budowie nowego hotelu

Na terenie budowy kompleksu hotelowego doszło do wypadku. Jeden z pracujących mężczyzn spadł z wysokości około 5 metrów do studzienki. Nie był w stanie samodzielnie wyjść.

Do wypadku doszło w piątek 3 czerwca przed godziną 15:30. Do ostródzkiego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie z informacją, że na terenie budowy kompleksu hotelowego w Ostródzie doszło do wypadku. Podczas prac budowlanych z wysokości około 5 metrów do studzienki technicznej spadł pracownik.

Do akcji ratowniczej z JRG Ostróda wyjechały dwa samochody ratowniczo-gaśnicze i rozpoznawczo ratowniczy. Na miejsce zdarzenia udał się również st. kpt. Rafał Napiórkowski zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie. Strażacy na miejscu wypadku ustalili, że poszkodowany jest przytomny i ma uraz nogi. Nie był w stanie samodzielnie wyjść ze studzienki.

Strażacy przy pomocy trójnogu ratowniczego zbudowali stanowisko ewakuacyjne. Wykorzystując techniki alpinistyczne do studzienki opuszczony został strażak, który ocenił stan poszkodowanego i przygotował go do ewakuacji na powierzchnię. Mężczyzna został ubrany w uprząż ewakuacyjną, tak zwany trójkąt ratowniczy i za pomocą systemu linowego wciągnięto go na zewnątrz. Poszkodowanego przekazano zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego, który zabrał go do szpitala.

Opr. st. kpt. Grzegorz Różański