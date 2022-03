Szpital w Ostródzie otwiera wszystkie oddziały

Minister zdrowia ogłosił koniec pandemii. Zmienia się również system pracy w ostródzkim szpitalu. Od poniedziałku 21 marca działają już oddziały w głównym budynku szpitala, pacjenci zarażeni COVID-19 znajdują się wyłącznie na oddziale zakaźnym.

— Mamy obecnie 12 pacjentów chorych na COVID-19 na oddziale zakaźnym i 41 pacjentów w głównym budynku szpitala na różnych oddziałach — mówił we wtorek Jacek Dudzin, prezes Szpitala w Ostródzie S.A. — Wykonujemy też zabiegi na bloku operacyjnym.

Po 30 marca także na oddziale zakaźnym będą przyjmowani pacjenci z innymi chorobami zakaźnymi, nie tylko zarażeni koronawirusem. Tak dobiega końca dwuletni okres walki z pandemią w ostródzkim szpitalu.

Przypomnijmy, nasz szpital był pierwszym w regionie i jednym z pierwszych w kraju, przekształconym w jednoimienny, czyli przeznaczony wyłącznie dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Tak było (z kilkutygodniową przerwą – red.) od marca 2020 roku. Tu leczyli się pacjenci z województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko. Tu rozpoczęły się pierwsze w województwie szczepienia przeciwko COVID-19. Teraz szpital wraca do systemu pracy sprzed pandemii, a to oznacza, że mieszkańcy Ostródy i powiatu nie będą już odsyłani do innych placówek, bo tak było gdy szpital przyjmował wyłącznie chorych zarażonych koronawirusem.

Szpital prowadzi też obecnie kilka inwestycji i planuje kolejne. Kończy się remont budynków technicznym znajdujących się przy szpitalu. Placówka przygotowała przetarg na budowę jeszcze w tym roku 150 miejsc parkingowych wokół budynku szpitala. Cała dokumentacja jest gotowa, łącznie z pozwoleniem na budowę.



— Otrzymaliśmy też milion złotych na powiększenie oddziału rehabilitacji – dodaje Jacek Dudzin. — Powstanie dodatkowe skrzydło, 500 metrów kwadratowych.

Trwają też przygotowania do głównej inwestycja – budowy dodatkowego skrzydła szpitala od strony ulicy W. Jagiełły. Ma kosztować około 18 mln złotych.