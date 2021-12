Sokół pojechał do Kalisza. To ostatni ligowy mecz ostródzian w 2021 roku

PIŁKA NOŻNA || Sokół Ostróda w ostatnim spotkaniu tego roku udał się w daleki wyjazd do Kalisza. Ostatni zespół II ligi zagra na wyjeździe z KKS-em 1925.

Sokół o ostatnich miesiącach zapewne chciałby jak najszybciej zapomnieć, bo w rozgrywkach II ligi spisuje się fatalnie, chociaż w ostatnich tygodniach drużyna gra coraz lepiej. W klubie z Ostródy są już praktycznie pogodzeni z faktem, że w następnym sezonie w II lidze już grać nie będą, ale z ligi spaść chcą z honorem i po walce, a także z… potężnym zastrzykiem gotówki.

Sokół jest na ostatnim miejscu w ligowej tabeli, ale przewodzi w klasyfikacji Pro Junior System, a do końca sezonu raczej nic się w tej kwestii nie zmieni. Polski Związek Piłki Nożnej drużynom, które spadają z ligi także płaci fundusze, z tym że okrojone o 50 procent, ale 550 tysięcy zł to już znacząca część budżetu na III-ligowe rozgrywki w następnym sezonie.

W ostatnim meczu z Chojniczanką Chojnice, który Sokół przegrał 1:4, na własnym stadionie, doszło pod koniec meczu do zmiany bramkarza. Marcina Staniszewskiego zmienił Paweł Rabin. Nie miało to nic wspólnego z urazem tego pierwszego, a chodziło o to, żeby młodzieżowiec jeszcze w tym roku spełnił wymaganą ilość spotkań na II-ligowych boiskach. PZPN w trakcie sezonu zmienił zasady i żeby punktować w Pro Junior System należy mieć rozegranych 10 spotkań i przebywać łącznie na boisku 450 minut. Rabinowi teraz brakuje już jednego spotkania, więc można się spodziewać także występu w Kaliszu, bo nie wiadomo jak potoczą się losy bramkarza w przerwie zimowej.

Trener drużyny Hubert Błaszczak po ostatniej porażce z Chojniczanką Chojnice nie miał pretensji do swoich zawodników.

— Nie ma co zwieszać głów, bo zagraliśmy maksa, a nie byliśmy skuteczni z przodu i popełniliśmy błędy z tyłu. To normalne w przypadku naszego zespołu, który cały czas jest młody — mówił.

— Ta sinusoida niestety będzie. Po dobrym meczu łapiemy oddech i przychodzi gorszy okres. Nie możemy się załamać, bo jeszcze zagramy jedno spotkanie w Kaliszu — dodaje szkoleniowiec Sokoła.

Okazja na ostatnie punkty w sobotę 4 grudnia o godz. 16:00.

* Inne wyniki 19. kolejki: Hutnik Kraków — Olimpia Elbląg 0:3 (0:2), Ruch Chorzów - Motor Lublin 0:0, Wigry Suwałki - KKS 1925 Kalisz 3:0 (1:0), Znicz Pruszków - GKS Bełchatów 0:0, Radunia Stężyca - Garbarnia Kraków 0:2 (0:1), Stal Rzeszów - Pogoń Grodzisk Maz. 3:1 (1:0), Śląsk II Wrocław - Pogoń Siedlce 1:2 (0:1), Wisła Puławy - Lech II Poznań 1:2 (1:1).

PO 19 KOLEJKACH

1. Stal* 45 39:12

2. Ruch* 35 27:17

-------------------------------

3. Chojnice 35 41:19

4. Lech II 32 20:17

5. Radunia 29 33:28

6. Olimpia 29 19:19

-------------------------------

7. Wigry 28 22:19

8. Motor 27 30:19

9. Garbarnia* 27 26:22

10. Śląsk II 26 31:31

11. Wisła 26 34:30

12. Kalisz 24 20:23

13. Znicz 23 22:27

14. Pogoń S.* 23 25:33

-------------------------------

15. Pogoń G. 18 19:29

16. Bełchatów 15 15:31

17. Hutnik 12 14:33

18. Sokół 9 10:38

* mecz zaległy

EM