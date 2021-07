Napad na bank! Złodziej z Węgorzewa na gościnnych występach w Ostródzie

Do banku wszedł mężczyzna, przeskoczył ladę i zabrał plik banknotów. Pieniądze odebrał mu pracownik banku a sprawca uciekł.

Policjanci zatrzymali 33- latka podejrzanego o usiłowanie zuchwałej kradzieży pieniędzy z placówki bankowej. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w Ostródzie. Do jednej z placówek bankowych wszedł mężczyzna, przeskoczył ladę i zabrał z urządzenia do wpłacania pieniędzy plik banknotów.

Mężczyzna próbował opuścić placówkę z zabranymi pieniędzmi, jednak dzięki szybkiej reakcji pracownika banku nie doszło do kradzieży. Pracownik placówki zabrał z rąk mężczyzny banknoty, po czym sprawca opuścił lokal i odjechał samochodem.

O zdarzeniu poinformowani zostali policjanci, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Krótko po zdarzeniu ostródzcy kryminalni zatrzymali 33- latka. Jak się okazało, po wyjściu z banku próbował również ukraść pieniądze w pobliskim sklepie spożywczym.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty zuchwałej próby kradzieży pieniędzy. Policjanci wraz z prokuratorem wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do ich wniosku i 33- letni mieszkaniec gminy Węgorzewo trafił na 3 miesiące za kratki.