Sokół po sezonie — trener odchodzi, zarząd wybrany

PIŁKA NOŻNA || Jak już wiemy, Sokół Ostróda utrzymał się w II lidze. Po zakończeniu sezonu miały miejsce kolejne ważne wydarzenia dla ostródzkiego klubu: drużyny nie prowadzi już trener Piotr Jacek, do tego doszło do wyborów władz Sokoła.

Jak podkreśla Rafał Dąbrowski, rzecznik prasowy klubu z Ostródy, Sokół rozstał się z trenerem Piotrem Jackiem w dobrej, sportowej atmosferze.

– Nie powiedzieliśmy sobie „żegnaj”, tylko „do zobaczenia” – mówi Dąbrowski. – Nie rozstajemy się w nerwach, złościach i atmosferze pretensji, tylko szacunku i przyjaźni. Po prostu mamy inną niż szkoleniowiec Jacek wizję budowania drużyny na przyszły sezon. Chcemy oprzeć skład na lokalnych zawodnikach, tymczasem nasz poprzedni trener ma inną koncepcję i nie wiadomo też, czy odnalazłby się w naszej – tłumaczy Dąbrowski.

Dobre fluidy płyną także z oficjalnego komunikatu Sokoła, zamieszczonego w poniedziałek 21 czerwca na oficjalnym portalu internetowym ostródzkiego klubu. „Informujemy, że 21 czerwca – za porozumieniem stron – rozwiązany został kontrakt trenerski z Piotrem Jackiem, który szkoleniowcem Sokoła Ostróda był od 1 lipca 2020 roku. Trener Jacek przygodę w Sokole Ostróda rozpoczął od zdobycia Wojewódzkiego Pucharu Polski. Później prowadził zespół w premierowym dla klubu z Ostródy sezonie drugiej ligi. Jego drużyna zdobyła w rozgrywkach 46 punktów, co dało jej 11 pozycję w ligowej tabeli i utrzymanie na szczeblu centralnym. Duma Mazur pod wodzą Piotra Jacka dotarła również, po raz trzeci w historii, do 1/16 finału Pucharu Polski.

Panie Trenerze! W imieniu zarządu klubu oraz wszystkich pracowników dziękujemy za zaangażowanie oraz ciężką pracę na rzecz Trójkolorowych w minionym sezonie i życzymy powodzenia w dalszej karierze! Do zobaczenia na piłkarskim szlaku!”.

Klub dodaje także, że nazwisko nowego szkoleniowca Sokoła Ostróda poznamy najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w niedzielę. W sferze plotek i domysłów jest kilka nazwisk (Wojciech Figurski, Piotr Klepczarek, Jarosław Kotas, czyli dyrektor sportowy Sokoła) poczekamy jednak na konkret.

>> To niejedyne ważne wydarzenie w Sokole w ostatnich dniach, bo również w poniedziałek na Stadionie Miejskim odbyło się, przerwane 31 maja, walne zebranie członków OKS Sokół Ostróda.

Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia prezesa klubu, Jerzego Sarneckiego. — Budujemy zespół na nowy sezon drugiej ligi, ale trzeba zaznaczyć, że będzie to zupełnie inny sezon niż poprzedni, jeszcze trudniejszy. Dysponujemy niższym budżetem niż przed rokiem, jednak ciężko pracujemy, by rozwijać klub zarówno pod względem finansowym, organizacyjnym jak i sportowym – mówił prezes, a wypowiedź tę czytamy w mediach klubowych Sokoła.

– Zrobimy wszystko, by przystąpić do rozgrywek, z jak najmocniejszym, choć zapewne młodym, ambitnym składem. Chcemy przyciągnąć między innymi aspirujących chłopaków do klubu z możliwością ogrywania się na drugoligowym poziomie. Na pewno damy też szansę kilku naszym juniorom, którzy wygrali właśnie ligę wojewódzką – dodał Sarnecki.

W dalszej części spotkania doszło do wyborów nowego członka zarządu. – Piąte, brakujące miejsce w zarządzie, po jednogłośnej decyzji zgromadzonych, zajął były zawodnik Sokoła, Wojciech Włoch. Nowemu członkowi zarządu życzymy powodzenia i dużo satysfakcji z pracy dla Dumy Mazur! Na koniec wznowionego po trzech tygodniach przerwy zebrania, zgromadzeni żywo dyskutowali, m.in. na temat wysokości wsparcia samorządu dla klubu, sztabu szkoleniowego, który poprowadzi zespół w nowym sezonie czy wysokości opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Ostródzie – czytamy na facebooku Sokoła.

