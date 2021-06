Nie żyje Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Pierwsza Dama Oceanów

W dniu 15 lipca 2021 r. obchodziłaby 85. urodziny. Niestety, w nocy z 12 na 13 czerwca Krystyna Chojnowska-Liskiewicz odeszła na wieczną wachtę... To pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską, zakończyła swój rejs 20 marca 1978 roku.

Pani Kapitan żeglarstwa uczyła się w czasach szkolnej młodości na ostródzkim Jeziorze Drwęckim. Była nie tylko Honorowym Obywatelem Miasta Ostróda, ale również Honorowym Członkiem Klubu Żeglarskiego Ostróda. Ma na bulwarze nad Drwęckim skwer swojego imienia. Klub co roku organizuje regaty O Puchar Krystyny Chojnowskiej Liskiewicz.

Pani Krystyna (ur. 15 lipca 1936) – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej i inżynier budowy okrętów, urodziła się w Warszawie, a po wojnie rodzina przeniosła się do Ostródy. Po zdaniu matury studiowała na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budowy Okrętów. W 1966 otrzymała patent kapitana jachtowego. W latach 1976-1978 samotnie opłynęła dookoła świat na pokładzie jachtu s/y "Mazurek".

Najsłynniejsza polska żeglarka, która przepłynęła samotnie 28 696 mil morskich, w najważniejszy rejs swojego życia wypłynęła dwa razy. Jej jacht "Mazurek" został w lutym 1976 zawieziony na pokładzie statku do portu Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Stamtąd Krystyna Chojnowska-Liskiewicz 10 marca wyruszyła w rejs. Pierwszy start okazał się pechowy. Rejs został przerwany, a "Mazurek" wrócił do portu z powodu drobnych awarii. Po ponad dwóch tygodniach 28 marca 1976 wyruszyła z Las Palmas ponownie.

Trasa rejsu wiodła przez Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Australię i wokół Afryki. Po dwóch latach, 20 marca 1978 roku zamknęła pętlę dookoła świata w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Pani Krystyna do Las Palmas dopłynęła w kwietniu, jako pierwsza na świecie kobieta, która tego dokonała.



Żeby wyobrazić sobie trud samotnego żeglowania wtedy, trzeba porównać jachty z tamtych czasów i te dzisiejsze. Wtedy jedynym "przewidywaczem" pogody był barometr, a radio, owszem, czasami działało. Dzisiejsze jachty mają nawigację satelitarną i to satelity wyznaczają kurs i przewidują pogodę. Satelity zmieniły żeglarstwo na zawsze. Mimo tych udogodnień samotne żeglarstwo, to wciąż sport dla ludzi wyjątkowych. Więcej ich było w kosmosie i wspięło się na Mount Everest.

W sobotę 12 czerwca 2021 r. odbyły się XVII Regaty o Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz zorganizowane przez Klub Żeglarski Ostróda. Już bez jej obecności. Co roku żeglarze będą w ten właśnie sposób przypominać o Pierwszej Damie Oceanów. bcl

Książka opisująca okołoziemski rejs Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Po lewej – strona tytułowa wydania „Pierwszej dookoła świata” z 1979 r. Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku. Po prawej – reedycja Urzędu Miejskiego w Ostródzie z 2008 r., z okazji 30-lecia ukończenia rejsu (źródło: archiwum Cezarego Wawrzyńskiego)