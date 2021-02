Kiedy otwarcie basenu w Ostródzie? Nieprędko

Pomimo poluzowania obostrzeń, ostródzka pływalnia pozostanie na razie zamknięta. Dlaczego?

— W związku z tym, że basen jest w tym momencie w stanie całkowitego wyłączenia i między innymi nie ma w nim wody, nie zostanie on teraz otwarty — mówi Mariusz Wawrzyniak,

kierownik biura promocji i rozwoju turystyki i rzeczniki prasowy Urzędu Miejskiego w Ostródzie. — Natomiast zarządzająca basenem spółka miejska, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, już się do otwarcia przygotowuje, jako że jest to procedura długotrwała i pracochłonna.

Jak informuje rzecznik, żeby pływalnia zaczęła działać należy sprawdzić i oczyścić nieckę basenu, napełnić ją wodą, uzdatnić i podgrzać wodę do odpowiedniej temperatury, przeprowadzić odpowiednie testy sanitarne (wody i obiektu) i poczekać na ich wyniki (zwykle około dwa tygodnie), sprawdzić działanie urządzeń i wyposażenia itd. Całość tego procesu to minimum cztery tygodnie, niestety, zawsze trzeba mieć na uwadze to, że może się on wydłużyć.

— Warto zauważyć, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie zezwala na działanie basenów tylko przez dwa tygodnie, bez żadnej sugestii co dalej, trzeba się więc uzbroić w cierpliwość — dodaje Mariusz Wawrzyniak. — Decyzje dotyczące basenu zapadły 12 lutego na spotkaniu władz miasta z operatorem - jeśli obiekty tego rodzaju będą mogły nadal działać w aktualizowanych obostrzeniach - uruchomimy basen.



Przypomnimy, że z powodu pandemii baseny dla większości Polaków są niedostępne od października. bcl