Porzucił samochód i uciekł w pole. Policjanci gonili go dwa kilometry!

Co było przyczyną takiego zachowania kierowcy? Okazało się, że 29-latek był kompletnie pijany i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

W niedzielę 27 kwietnia około godziny 20:00 w Kajkowie na ul. Świetlińskiej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierowcę osobowej skody z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 29 km/h (79/50).

Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, zignorował policjantów i podjął próbę ucieczki w kierunku miejscowości Durąg, nie reagując na wydawane przez policjantów oznakowanym radiowozem sygnały świetlne i dźwiękowe. Ignorując polecenia funkcjonariuszy kontynuował ucieczkę skręcając w drogę gruntową prowadzącą do miejscowości Cibory. Początkowo kierowca próbował uciec autem – po około 3 km porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo w kierunku pola i lasu.

Funkcjonariusze byli nieustępliwi – po około 2 km pościgu pieszego - zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim być 29-letni mieszkaniec gminy Ostróda. Jak się okazało mężczyzna miał kilka "powodów" do tak skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania. 29-latek był nietrzeźwy – 2 promile alkoholu w jego organizmie – tyle wyniósł niechlubny wynik badania. Dodatkowo okazało się, że nie podsiadał on uprawnień do kierowania pojazdami.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie w którym spędził noc i wytrzeźwiał. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej, za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz jazdę bez uprawnień. Otrzymał również mandat karny w wysokości 400 złotych za przekroczenie dozwolonej prędkości o 29 km/h. Nie ma taryfy ulgowej dla nieodpowiedzialnych kierowców!

Przypominamy: kierowcy, którzy nie wykonają polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego do kontroli drogowej, wydanego przez policjanta (lub inną osobę uprawnioną do kontroli) przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych – popełniają przestępstwo!

Takie zachowanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat! Niezatrzymanie się do kontroli drogowej to narażenie siebie i innych użytkowników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.