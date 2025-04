Spacer z etnografem w wielkanocnym klimacie

W programie przewidziano m.in. występy artystyczne dzieci i młodzieży, warsztaty tematyczne i animacje w świątecznym klimacie.

W ramach miejskiego wydarzenia do świętowania dołącza również Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, które przygotowało dla odwiedzających wyjątkową propozycję: bezpłatny spacer z etnografem po wielkanocnych wystawach!

Dostępne wystawy:

„ŚWIĘTOWANIE NA MAZURACH” – Chałupa ze wsi Gązwa

„OD WIELKANOCNEJ POBUDKI DO PONIEDZIAŁKOWEGO SMAGANIA” – Chałupa ze wsi Kaborno

„OD ŚRODY POPIELCOWEJ DO WIELKIEJSOBOTY” – Chałupa ze wsi Nowe Kawkowo

„ŚWIĘCONKA W PRL” – Chałupa ze wsi Turznica

Start: godz. 11:00

Zbiórka: Muzealne Centrum Obsługi Turystów

Wstęp: bezpłatny

Spacer to okazja, by zobaczyć, jak przed laty obchodzono Wielkanoc na Warmii i Mazurach. W tradycyjnych wnętrzach wiejskich chałup będzie można nie tylko poczuć atmosferę dawnych świąt, ale także dowiedzieć się, skąd wzięły się znane zwyczaje, co oznaczają konkretne ozdoby czy jak wyglądały przygotowania do Wielkiej Nocy.

To doskonała propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i wszystkich miłośników tradycji i historii. Po spacerze zapraszamy na dalsze świętowanie na placu miejskim.

Wspólnie zadbajmy o wyjątkowy, przedświąteczny klimat – do zobaczenia w Muzeum i na Jarmarku!