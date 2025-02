„Tajemnice angielskiego ogrodu” Katarzyny Bellingham

Katarzyna Bellingham, to ogrodniczka, pasjonatka i propagatorka naturalnych metod uprawiania ogrodów. Projektantka zieleni, właścicielka ekologicznego pokazowego ogrodu w Zgorzałem na Kaszubach.

Doświadczenie i wiedzę zdobywała podczas: praktyk zawodowych w przyzamkowych ogrodach w średniowiecznym Hever Castle w hrabstwie Kent, nauki w Hadlow College w Hrabstwie Kent na kierunku Ogrodnictwo profesjonalne oraz Historia ogrodów, a także w trakcie praktyk w ogrodzie ekologicznym angielskiej organizacji Ogrodów Ekologicznych „Garden Organic”, której patronem jest król Karol III. Kolejnym etapem doskonalenia zawodowego była praca w prywatnym ogrodzie, wówczas jeszcze Księcia Karola przy jego rezydencji w Highgrove.



Kto ogród ma lub o nim marzy - pewnie już zna Katarzynę Bellingham. Od lat dzieli się swoją ogrodową pasją w mediach społecznościowych, w prasie, na warsztatach. Kto jeszcze nie zna – będzie oczarowany jej entuzjazmem, swobodą i wiedzą o uprawie ogrodu w zgodzie z naturą. Wydawnictwo Wytwórnia zapowiada drugą książkę Katarzyny Bellingham, specjalistki numer 1 od ogrodów ekologicznych w Polsce.

Spotkania z czytelnikami po premierze pierwszej książki „Ogród Bellingham” uświadomiły autorce, że ogrodowe opowieści dla wielu ludzi są czymś więcej niż poradnikiem uprawy roślin, są lekarstwem na kłopoty związane z codziennym życiem. Tajemnice angielskiego ogrodu to napisana z pasją i miłością do ogrodów i natury, bogato ilustrowana zdjęciami z angielskich ogrodów oraz z ogrodu w Zgorzałem, starannie wydana książka dla profesjonalisty i amatora ogrodnika, dla każdego, kto potrafi czerpać radość z natury lub chce się tego nauczyć.



Tym razem autorka zabiera nas do angielskich ogrodów po inspiracje nie tylko ogrodnicze. Pozwala nam zanurzyć się w bujnej i różnorodnej roślinności, zobaczyć i zrozumieć, na czym polega wyjątkowość ogrodów, w których nawet warzywniki są tak piękne, że mogą z powodzeniem zastąpić ogród ozdobny. Dzieli się również swoim ponaddwudziestopięcioletnim doświadczeniem pracy w słynnych angielskich ogrodach, anegdotami o ich właścicielach, a także wiedzą o roli ogrodnika. Poleca miejsca szczególnie warte odwiedzenia. W książce jest aż 130 zdjęć. Ich autorka, Agnieszka Majewska, uchwyciła piękno, detale, kolor, kształty i światło wyjątkowych ogrodów Clumber Park, Coton Manor, Toadpool, Hidcote Manor, Renishaw, Powis, Packwood House… i Bellingham w Zgorzałem na Kaszubach. Organizuje w nim dni otwarte, zwiedzanie (najchętniej sama oprowadza), warsztaty ogrodnicze oraz kiermasze sadzonek. Dba o to, aby ogród tętnił życiem i był inspiracją dla setek odwiedzających go każdego roku ogrodników amatorów.

Katarzyna Bellingham uważa, że ogród angielski to nie tylko koncepcja ogrodnicza, to przede wszystkim „stan ducha”, radość z przebywania wśród roślin, ptaków, motyli, pszczół. Zachęca czytelników do zrzucenia jarzma perfekcji na rzecz swobody i naturalności w organizowaniu swojego angielskiego ogrodu, swojej zielonej oazy. I przekonuje, że każdy może ją mieć: w ogrodzie, na działce, na balkonie, tarasie, parapecie.

Zapraszamy na spotkanie. Odbędzie się ono 2 marca (niedziela) o godzinie 15, w sali konferencyjnej Hotelu Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie w Wysokiej Wsi. Wstęp wolny. Domowe ciasto mile widziane...