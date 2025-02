Z nożem w ręku groził pracodawcy

Oficer dyżurny ostródzkiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny, że jego były pracownik pojawił się w miejscu pracy z nożem w ręku wykrzykując pod jego adresem groźby pozbawienia życia.

— Funkcjonariusze potraktowali sprawę priorytetowo i natychmiast podjęli wszelkie możliwe kroki, aby jak najprędzej doprowadzić do zatrzymania sprawcy oraz wyjaśnienia całej sytuacji — informuje ostródzka Policja. — W trakcie dojazdu na miejsce interwencji zauważyli mężczyznę, który rysopisowi odpowiadał mężczyźnie stosującego groźby.

Funkcjonariusze zatrzymali się, aby z nim porozmawiać. Jednak mężczyzna stał się agresywny, co zmusiło policjantów do użycia środków przymusu bezpośredniego. Podczas jego sprawdzenia policjanci znaleźli opisany przez zgłaszającego – nóż kuchenny. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu.

Zgromadzony w tej sprawie przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi zarzutu związanego z groźbami pozbawienia życia.

W środę 5 lutego br. zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie. Prokurator, mając na względzie ochronę pokrzywdzonego, zwrócił się do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Za stosowanie gróźb karalnych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.