Seniorka straciła ponad 270 tysięcy złotych!

W czwartek (16.01.2025 r.) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymali zgłoszenie o oszustwie. Jak się okazało, pokrzywdzona seniorka odebrała telefon z informacją o tym, że jej córka spowodowała na terenie Niemiec wypadek drogowy. W wypadku tym zginęła osoba. By uniknąć więzienia, córka musi wpłacić kaucję. W tle słychać było krzyki „pomóż mi mamo, proszę”.

Pokrzywdzona była pewna, że słyszy głos swojej córki, dlatego wykonywała wszystkie polecenia oszusta i odpowiadała na pytania, między innymi o to, ile gotówki ma w domu. Kobieta miała spakować pieniądze do reklamówki i przekazać mężczyźnie, który niebawem zapuka do jej drzwi. Przerażona sytuacją 70- latka oddała przestępcom ponad 270 tysięcy złotych.

Takie zdarzenia pokazują, jak bezwzględni potrafią być oszuści. Wykorzystują zaufanie i strach osób starszych. Przestępcy działają szybko, wywierając presję czasu i emocji, aby uniemożliwić ofiarom racjonalne myślenie oraz kontakt z innymi członkami rodziny.

Jak działają oszuści? Poznaj schemat ich działania:

1. Telefon od „policjanta”, „prokuratora”, „adwokata”

Oszust podaje się za funkcjonariusza i informuje o tym, że bliska osoba spowodowała wypadek drogowy i została zatrzymana. Grozi jej więzienie. Może uniknąć odsiadki wpłacając kaucję.

2. Presja czasu

Oszuści podkreślają wielokrotnie, że decyzja musi zostać podjęta natychmiastowo, pieniądze są potrzebne w tym momencie i to jedyna szansa by „uratować” bliską osobę przed więzieniem.

3. Zebranie informacji o gotówce/ adresie

Ofiary są wypytywane o ilość gotówki, którą mają w domu. Podają również, często nieświadomie, swój adres zamieszkania.

4. Przekazanie pieniędzy

Oszuści proszą o przekazanie pieniędzy- wyrzucenie ich przez okno, oddanie „pośrednikowi” lub, w przypadku środków na koncie, przelanie ich na podany numer bankowy.