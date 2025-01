Pijany kierowca uciekał przed policją pod prąd ekspresową S5

To już jakaś plaga. Kolejny pijany kierowca urządził sobie rajd po drogach powiatu uciekając przed policją. — Na szczęście tym razem przez bezmyślność "drogowego zabójcy" w zdarzeniu nikt nie ucierpiał — informuje policja.

Pijany kierujący volkswagenem złamał kilkadziesiąt przepisów ruchu drogowego, podejmując próbę ucieczki przed policjantami ulicami Ostródy.

Ta interwencja zaczęła się od tego, że w niedzielę (5.01.2025 r.) w Ostródzie około 18:30 na ul. Handlowej policjanci drogówki podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego volkswagenem. Ten jednak postanowił podjąć próbę ucieczki przed funkcjonariuszami. Ignorując trudne warunki atmosferyczne i przepisy ruchu drogowego, ze znaczną prędkością skierował się na S7 w kierunku Warszawy, a potem w kierunku miejscowości Szyldak.

Warunki pogodowe i troska o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu w tym miejscu zmusiły policjantów, do chwilowego odstąpienia od pościgu, jednak już w tym momencie, wiedzieli, kto kierował tym autem. Informacja o tym trafiła do pozostałych policjantów.

Dzięki szybkiej mobilizacji sprawdzony został obszar, gdzie mógł ukryć się ten mężczyzna. Wkrótce patrol ostródzkiej drogówki zauważył wskazany pojazd w okolicy miejscowości Górka. Kierowca widząc radiowóz ponownie gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku Ostródy.



Sytuacja stała się niezwykle niebezpieczna po tym jak uciekający volkswagenem wjechał pod prąd na obwodnicę Ostródy trasę S5.

Mężczyzna lekceważył wszelkie obowiązujące przepisy, jechał przeciwnym pasem z bardzo dużą prędkością. Kilkukrotnie próbował doprowadzić do zderzenia z policyjnym radiowozem, gwałtowanie hamując.

Jadąc w kierunku miejscowości Tyrowo w gminie Ostróda ścigający mężczyznę patrol wykonał manewr uniemożliwiający kontynuowanie jazdy bezmyślnemu kierowcy, jego zatrzymanie i zakończenie pościgu.

Jak się okazało mężczyzna był kompletnie pijany. Przeprowadzone badanie wykazało obecność ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Dodatkowo 42-letni mieszkaniec Ostródy nie posiadał uprawnień, które zostały mu zatrzymane z uwagi na przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o prędkość większą niż 50km/h.

— Mężczyzna został zatrzymany i trzeźwieje w policyjnym areszcie — informuje ostródzka policja. — W poniedziałek zostanie przedstawiony mu szereg zarzutów karnych, które wraz z dokumentacją dotyczącą jego niewytłumaczalnego i niebezpiecznego zachowania zostaną za pośrednictwem prokuratury przekazane do sądu. Na szczęście tym razem przez bezmyślność "drogowego zabójcy" w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Policjanci wystąpią do prokuratury o wniesienie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.