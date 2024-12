Wraca Ost Rock Underground

— 15. edycją wracamy niejako do korzeni imprezy, która datuje się na rok 1983 i w pierwszej części wydarzenia przedstawimy trzy składy mocno związane z Ostródą — zapowiadają organizatorzy. — Ci muzycy tu mieszkają bądź mieszkali i mocno identyfikują się z naszym miastem. Mowa o AC Hum, Dominiku Wagnerze i Gonish, formacji jeszcze do niedawna znanej jako Wild Jam Trio, tym razem w autorskim projekcie. Część druga to goście. Konsekwentnie przez 14 edycji Ost-Rock Underground promując scenę underground, proponujemy Wirus, czyli szczery do bólu punk rock Olsztyn oraz Tribute to Siekiera, która zagra Nową Aleksandrię, kultową w niektórych kręgach płytę zespołu Siekiera.

Wszystko zaczęło się cztery dekady temu! Pierwszy Ost Rock w Ostródzie to początek lat 80 ubiegłego stulecia. O historii festiwalu przypominają jego organizatorzy.

Był rok 1983, kilku ówczesnych pracowników Miejskiego Domu Kultury zaczęło organizować przegląd zespołów z Ostródy i okolicy, który przybrał nazwę Ost Rock. Miejsce koncertów było uzależnione od sytuacji polityczno-społecznej w mieście i często nie było znane do ostatniej chwili. Muzyków gościły min. Aula LO, bar Bistro, sala widowiskowa MDK, klub ZNTK, sala gimnastyczna Ekonomika, stadion międzyszkolny.

Sztandarową ostródzka kapela w tamtych czasach był Magister z Wyciętą Przysadką Mózgową, który kilka razy był zwycięzcą przeglądu, a w 1988 zawędrowali do złotej dziesiątki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki. Inne zespoły występujące w tamtym czasie to min.: Blues Children, Klaps, Policja w Krainie Czarów, Rzeka Czasu, Positive Vibration, Nasza Rozgłośnia, I.R.A, Napalm, Choroba K., Naga Prawda i wiele innych.

W latach 90. impreza odeszłaby w zapomnienie gdyby nie Piter, Marian i Petara, którzy pałali chęcią zrobienia ”czegoś”. Dwóch pierwszych tworzyło znany w tamtych czasach zespół Positive. Postanowili reaktywować Ost Rock a na miejsce festiwalu wybrali nieistniejący już a swego czasu kultowy Pakamera PUB EB. Odbyły się dwie edycje w 1995 i 1996 roku W obu przypadkach zwycięzcą konkursu został zespół Agonya, a nagrodę publiczności zdobył zespół Gnom. Znów kilka lat przerwy i w 2001 roku z inicjatywy Artura Munje szefa ostródzkiego Biura Promocji Miasta oraz Piotra Kolaja reprezentującego agencje Positive Music Promotin festival znów odżył. Podczas trzech edycji, które odbyły się na dziedzińcu zamku ostródzkiego wystąpiło ponad 40 wykonawców.

W roku 2004 festiwal zmienił nazwę na Ostróda Reggae Festival, na którym główny nacisk położono na prezentacje muzyki reggae, a który jest w tej chwili jednym z największych festiwali reggae w Europie. Tym samym naturalną drogą ewolucji Ost Rock - przegląd zespołów rockowych - przestał istnieć.

W 2007 roku z inicjatywy Mariusza „GroH” Grodzkiego i Roberta Kwiatka przy wsparciu Artura Munje powrócił dawny kształt festiwalu/przeglądu, by dać szanse pokazania się młodym zespołom prezentującym mocniejsze, niekomercyjne odcienie muzyki rockowej.

Festiwal na przestrzeni lat odbywał się w przeróżnych miejscach Ostródy. Było to Młyńskie Koło, Pod Ostródzkim Smokiem, Luis, u Zdzicha ostatecznie w roku 2013 lokując się w ostródzkim Amfiteatrze.

Ost Rock Underground przyjął zasadę (z małymi wyjątkami), że gra się tu tylko raz! Co roku zapraszani są nowi goście, więc warto uczestniczyć w wydarzeniu, bo okazja na taki skład może się nie pojawić.

Podczas czternastu dotychczasowych edycji w charakterze gości wystąpiły zespoły z czołówki sceny undergroundowo-alternaty oraz 32 zespoły w konkursie.