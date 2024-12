Święty Mikołaj wjechał strażacką drabiną

W ten sposób Mikołaj odwiedził chorego na białaczkę 11-letniego Marcela. A święty przybył na specjalne zaproszenie. Panie z Przedszkole Niepubliczne "Radość" w Ostródzie, czyli Paulina Górska i Lubomira Kril zorganizowały wspaniałą akcję Wspólnie dla Marcela. Dołączyły dzieci z grupy Zuchy, ich rodzice i dyrekcja przedszkola. Pomogli strażacy z OSP Ostróda. Ich drabina mechaniczna wjechała z Mikołajem na trzecie piętro, a święty przez balkon przekazał Marcelowi i jego bratu prezenty i świąteczną choinkę. Z racji tego, że rodzina ogranicza kontakt do niezbędnego minimum, standardowe odwiedziny z przekazaniem upominków w zamkniętym pomieszczeniu nie wchodziły w grę. Udało się inaczej.

Chłopiec dzielnie stawia czoło przeciwnościom i znosi uciążliwe leczenie. Teraz jest już w domu. Dzięki tej akcji mógł też przekonać się, jak wielu ma przyjaciół. Do akcji włączyli się też Motomikołaje. Święty Mikołaj, w asyście dzieci, rodziców i strażaków, dostarczył upominki w sposób, który z pewnością na długo zapamiętają.

— Są takie dni, że i świętemu Mikołajowi trzeba pomóc, wtedy z pomocą przychodzimy my, jak i nasza drabina mechaniczna SD-30 — ogłaszają straży z OSP Ostróda. — Nasi niezawodni członkowie z wielką przyjemność wraz z asystą Motomikołajów, dzieci i rodziców z grupy Zuchy przyjechali pod wskazany adres, by być częścią wspaniałego wydarzenia oraz wyjątkowego przekazania prezentów i choinki. Wszystko to odbyło się na wysokości, prosto z kosza naszej drabiny, od wspaniałych "Mikołajek" prosto na balkon mieszkania, gdzie to oczekiwał nas Marcel wraz z tatą. Dla całej rodziny jak i wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę przekazujemy najlepsze życzenia i dziękujemy, że mogliśmy pomóc. Pamiętajmy, że dobro wraca często ze zdwojoną siłą — dodają strażacy.