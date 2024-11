Ukradł ciężarówkę byłemu pracodawcy, bo mu nie zapłacił

29-latek nie był zadowolony z rozliczeń z byłym pracodawcą, więc odjechał do domu jego ciężarówką. To nie był najlepszy pomysł...

O tym, że emocje nie zawsze są najlepszym doradcą przekonał się 29-letni mieszkaniec gminy Małdyty. Mężczyzna został zwolniony i doszło do szeregu nieporozumień z pracodawcą na temat ostatecznych rozliczeń. Postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce, niekoniecznie poruszając się w granicach prawa.

— Mężczyzna udał się do bazy transportowej swojego byłego szefa skąd dokonał kradzieży ciągnika siodłowego z naczepą a następnie odjechał do miejsca swojego zamieszkania. Po otrzymanym zgłoszeniu do sprawy włączyli się dzielnicowi z Posterunku Policji w Małdytach — informuje ostródzka Policja.

Ustalając stan faktyczny i przebieg wydarzeń, zatrzymali sprawcę przestępstwa. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży - wartej 80.000 złotych ciężarówki. Złożył wyjaśnienia. Teraz jego zachowanie będzie analizowane przez sąd. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Skradziony zestaw transportowy wrócił już do rąk właściciela.