Siedem interwencji strażaków w ciągu doby

Jedno ze zdarzeń (środa, 30 października) dotyczyło pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wynki (gmina Łukta). Na miejscu strażacy zastali pożar tarasu, który rozprzestrzeniał się po elewacji budynku.

— Strażacy podali 2 prądy wody: w natarciu na palący się budynek oraz obronie na sąsiedni dom jednorodzinny — informuje KP PSP w Ostródzie.

W działaniach udział brało 8 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej tj. z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Ostródzie i Morągu oraz Ochotnicze Staże Pożarne z Łukty (3 zastępy) i Worlin.

O godzinie 20:13 strażacy z JRG Ostróda zostali zadysponowani do budynku wielorodzinnego w Ostródzie do podejrzenia zatruciem tlenkiem węgla. Na miejscu zdarzenia młody mężczyzna był pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla za pomocą detektora wielogazowego, który wskazywał stężenie na poziomie przekraczającym 200 ppm. Przytomny poszkodowany został zabrany przez ZRM do Szpitala. Szczęśliwie w porę udało się udzielić pomocy mężczyźnie.

Na wyposażeniu mieszkania nie znajdowała się czujka tlenku węgla, która mogłaby ostrzec mieszkańców o obecności w powietrzu tlenku węgla dużo wcześniej, zanim doszło do podtrucia tym śmiertelnym gazem. Czujka tlenku węgla jest urządzeniem łatwym w instalacji, a jej koszt jest niewspółmiernie niski w stosunku do korzyści, jakie przynosi – może uratować życie. A kosztuje do 100 złotych.

Kolejna akcja: na ul. Mickiewicza w Ostródzie doszło do samozapłonu autobusu. Samochód był napędzany olejem napędowym. Pożar szybko ugaszono. Nikomu nic się nie stało.

Fot. kpt. Krzysztof Harasimowicz, dh Sławomir Owsianka OSP Łukta, KPP Ostróda. Zbigniew Woźniak