38-latka mając prawie 2 promile kierowała samochodem

Policjanci ostródzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę seata. Kierowcą okazała się 38-latka, która kierowała w stanie nietrzeźwości. Nieodpowiedzialna ostródzianka nie uniknie odpowiedzialności - o jej dalszym losie zadecyduje sąd.

We wtorek (15.10.2024 r.) około godziny 6:00 na ul. 11 Listopada policjanci ostródzkiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego seata. W trakcie kontroli zostało przeprowadzone badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że 38-letnia kobieta w swoim organizmie posiadała prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Prawo jazdy kobiety zostało zatrzymane. Policjanci sporządzili dokumentację procesową celem przekazania sprawy do sądu.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia. Wobec sprawcy takiego przestępstwa sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Kolejną konsekwencją takiego czynu jest wyznaczana przez sąd kara grzywny czy też podanie wyroku do publicznej wiadomości. Zatrzymywane prawo jazdy w wielu przypadkach wiąże się z również z utratą pracy.

Nietrzeźwy kierowca stanowi ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Bezmyślne i nieodpowiedzialne zachowanie kierujących „na podwójnym gazie”, każdego roku jest przyczyną wielu tragedii.