Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Dwie osoby w szpitalu

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego gdzie doszło do zderzenia się dwóch pojazdów osobowych. Uczestnicy wypadku trafili do szpitali

W piątek (11.10.2024r) w miejscowości Strużyna w gminie Morąg 29-kierująca oplem podczas włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo kierującemu volkswagenem w wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów. Oboje kierujący z obrażeniami ciała trafili do szpitali.

Na miejscu pracowali policjanci Referatu Ruchu Drogowego z komendy w Ostródzie oraz Zespołu Patrolowo Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Morągu. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego dochodzenia.