Nie ufaj "amerykańskiemu żołnierzowi". Nie przelewaj pieniędzy!

Na lotnisku miał pojawić się James – mężczyzna, z którym Monika korespondowała od jakiegoś czasu. James, bo tak się jej przedstawił, miał być amerykańskim żołnierzem, który utknął na misji w Syrii. Zbliżyli się do siebie korespondencyjnie. Wydawał się tak zaangażowany uczuciowo. Inteligentny, przystojny… Rozmawiali o wszystkim. Dopiero niedawno wyjawił, że nie stać go na bilet lotniczy. Więc Monika wysłała kwotę na podany przez Jamesa numer konta. Z nawiązką, żeby mógł w Polsce poczuć się swobodnie – 40 tys. zł.

To jedna z częściej wykorzystywanych przez oszustów metod, a takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Przestępcy gają na naszych emocjach – szukają osób samotnych np. za pomocą aplikacji randkowych. Nie przelewaj pieniędzy pod wpływem emocji!

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak bezpiecznie funkcjonować w cyberprzestrzeni.

Policjanci potwierdzają, że podobnych oszustw mają sporo: „Takim czarusiom ulegają osoby w różnym wieku, a kwoty wysyłane bywają zawrotne. To nie kwestia naiwności tylko utraty czujności. Trzeba o takich sytuacjach mówić, żeby przestrzegać innych, zanim będzie za późno”.

Obejrzyj historię Moniki i zobacz, jaki jest schemat działania oszustów:

Związek Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki i Policja apelują:

> Osoby samotne, które szukają kogoś bliskiego w aplikacjach randkowych, czy portalach społecznościowych są szczególnie narażone na oszustów.

> Cyberprzestępcy grają na emocjach! Zdobywają zaufanie!

> Nie daj się zmanipulować! Nie przelewaj pieniędzy na rzekome opłaty manipulacyjne, administracyjne lub przylot do kraju!

> Nie podawaj dostępu do swojego konta bankowego!

> Jeśli pod wpływem emocji sami zrobimy przelew, bank nie zwróci nam pieniędzy!



Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

W ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” organizowanej przez Związek Banków Polskich, Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki i Policję, powstał cykl filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.