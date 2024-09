Ciężarówką na podwójnym gazie

We wtorek (24.09.2024r.) w Morągu policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego ciężarowym volvo, który przyjechał do jednego z zakładów na terenie miasta. W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że mężczyzna nie do końca był zdolny do kierowania swoim zestawem. Badanie wykazało obecność ponad 0,3 promila alkoholu w jego organizmie co w myśl obowiązujących przepisów stanowi wykroczenie.

— Policjanci zatrzymali 50-latkowi elektronicznie uprawnienia do kierowania — informuje Policja. — Pojazd został zabezpieczony na parkingu celem przekazania go właścicielowi.

Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń drogowych, nietrzeźwi kierujący za każdym razem budzą rozczarowanie, tym większe, kiedy zatrzymanie dotyczy kierowców zawodowych. Teraz sprawą mężczyzny zajmie się sąd.