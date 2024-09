Złodziej rowerów zatrzymany na policyjnej blokadzie na DK16

Wspólne działania policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży roweru elektrycznego o łącznej wartości prawie 4 tysięcy złotych. W tej sprawie zarzuty usłyszał 27-latek. Policjanci wyjaśniają również okoliczności kradzieży pozostałych odzyskanych jednośladów.

W niedzielę rano (08.09.2024) olsztyńscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży roweru z jednego z bloków na terenie miasta. Pokrzywdzony wycenił wartość strat na prawie 4 tysiące złotych. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że jednoślad może być przewożony autem w kierunku Ostródy. O sytuacji natychmiast został powiadomiony oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

– Policjanci, którzy pełnili służbę związaną z zabezpieczeniem osób uczestniczących w pielgrzymkach do Gietrzwałdu, zorganizowali blokadę DK 16 w pobliżu m. Lubajny – informuje Policja. — Policjanci zauważyli wytypowany samochód i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą skody siedział 27-latek z województwa kujawsko-pomorskiego. W pojeździe funkcjonariusze znaleźli skradziony rower elektryczny oraz dwa jednoślady i hulajnogę, które również miały pochodzić z przestępstwa.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu przedstawili mu zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradziony rower elektryczny wrócił już do prawowitego właściciela.

Policjanci wyjaśniają okoliczności kradzieży pozostałych rowerów oraz hulajnogi i docierają do ich właścicieli. Do przestępstw miało dojść na ul. Pstrowskiego i Pana Tadeusza w Olsztynie.

Wszystkie osoby mające informacje na temat ich właścicieli proszone są o kontakt z Policją.



Skradzione rowery i hulajnoga: